De Belgische modespelers zijn bezorgd. Zonder hun fysieke winkels is de concurrentie met grote internationale spelers haast onbegonnen werk. 'We zijn doodongerust,' schrijven enkele jonge modeontwerpers in een open brief aan hun klanten.

Eerder publiceerden 26 Belgische CEO's, waaronder ook enkele modebedrijven, al de oproep om tijdens deze moeilijke tijden de Belgische winkels niet te vergeten. 'Dit heeft niks te maken met protectionisme, het gaat om solidariteit. Als je geeft om de toekomst van onze tienduizenden werknemers, shop dan Belgisch,' klinkt hun boodschap.

Lees ook: Shoppen in tijden van corona: Cosh verzamelt webshops van duurzame adresjes

Ook de Belgische modefederatie Creamoda vraagt consumenten om te blijven geloven in kleine en grote Belgische merken. 'De wereldwijde coronacrisis heeft een enorme economische en emotionele impact op de volledige Belgische modesector', zegt Erik Magnus, directeur van Creamoda. 'De volledige keten is aangetast.' Heel wat merken zijn in paniek. 'Zomerbestellingen worden geannuleerd en er bestaat onduidelijkheid bij de merken over het al dan niet laten produceren van de wintercollectie', aldus Magnus. 'Winkeliers vragen om uitstel of spreiding van betalingen.' Werkgeversorganisatie Unizo stelt voor dat eigenaars van winkelpanden geen huur vragen voor de periode van de sluiting, om solidair te zijn met de getroffen modemerken.

Solden uitstellen

Ook vragen Unizo en Mode Unie (de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel) om de sperperiode te vervroegen en de soldenperiode uit te stellen. Creamoda treedt hen bij: 'Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om een bloedbad aan kortingen in de hele modesector te voorkomen.' Volgens de organisaties zou het beter zijn om de solden te verschuiven van 1 juli naar 1 augustus. De verplichte sluiting valt immers precies in de periode waarin de Belgische modeshops meestal een grote omzet kunnen draaien. Er wordt bovendien gevreesd dat klanten ook na de sluiting nog niet meteen de deuren van de winkels zullen platlopen. Dat grote internationale webshops tijdens de coronacrisis met kortingen uitpakken, is een oneerlijke concurrentie voor de Belgische spelers.

Ook wat we kopen is cruciaal

'Niet alleen bij wie we kopen is nu van groot belang, maar ook wát we kopen,' vindt Niki de Schryver, oprichter van COSH Conscious Shopping Made Easy. 'Als consument is de tijd meer dan aangebroken om jezelf de volgende vragen te stellen: Zijn deze producten lokaal gemaakt? Zijn de producten van de Belgische retailers wel effectief in Belgie gemaakt? Zijn de designers Belgisch? Zijn deze kledingstukken en/of schoenen gemaakt voor een toekomst in een circulaire wereld, waarbij we onze grondstoffen hergebruiken? Is dit een eerlijke prijs?' Het is uiteraard niet altijd simpel om de bomen door het bos te blijven zien. Op cosh.eco kan je daarom een lijst vinden van verschillende duurzame Belgische adresjes en merken die normaalgezien vooral inzetten op de fysieke winkelervaring, maar in tijden van nood online opties aanbieden.

Lees de open brief van jonge spelers hieronder integraal

Beste klant,

Wij zijn ongerust. Doodongerust.

Wie wij zijn? Jonge creatieve merken die met hier ontworpen en zorgvuldig gemaakte producten verhalen vertellen van schoonheid, duurzaamheid en tijdloosheid. Merken wiens winkels karakter en uniciteit geven aan steden die hoe langer hoe meer op elkaar gaan lijken.

Hoewel we soms zouden willen dat we in deze crisis iets nuttigers dan kleren, tassen of juwelen verkochten, geloven we dat wat we maken een glimlach op iemands gezicht kan toveren. En dat is vandaag bijzonder waardevol. De grote Belgische spelers in onze sector signaleerden het vorige week al: wij houden ons hart vast voor de gevolgen van deze crisis. Net op het moment dat de lente u verleidt om verliefd te worden op een zwierige jurk, een lingeriesetje dat als gegoten zit of de perfecte handtas, sluiten wij noodgedwongen en met pijn in het hart onze winkels vol nieuwe spullen. Overtuigd, dat wel. De motor van kleine merken als de onze zijn immers compacte maar bijzonder gedreven teams, wiens gezondheid we nooit zouden riskeren. Bovendien zijn onze klanten als familie en grillige tijden vragen om family first .

Wij timmeren nog volop aan de weg en onze namen zijn (nog) niet bij iedereen top of mind

We verschoven afgelopen weken daadkrachtig onze focus naar de jungle van het wereldwijde web waar internationale spelers om uw aandacht smeken. En dat beangstigt ons. Wij timmeren nog volop aan de weg en onze namen zijn (nog) niet bij iedereen top of mind.

Vandaar deze brief. Zie het als een kennismaking, het begin van hopelijk iets moois, want #ikkoopbelgisch, dat schept een band. Aangenaam, wij zijn Ophelia, Mieke, Alexandra, Ségolène, Aline, Anna Rosa, Ellen, Elisabeth, Eva, Isabel, Lies, Loredana, Lore, Nathalie, Nele, Olivia En Toos. Wij ontwerpen en maken onder andere eerlijk breigoed, architecturale juwelen en eigenzinnige strikken en dassen.

Opvallen in die zee van internationale merken slorpt energie

Vergeef ons, deze manier van kennismaken is niet van onze gewoonte. Wij zijn stuk voor stuk storytellers en onze verhalen doen het zoveel beter in onze zorgvuldig ingerichte winkels dan op uw scherm. U onderdompelen in ons universum en een rondleiding op maat geven door onze collecties, dàt geeft ons energie. We zoeken naarstig naar manieren om u ook digitaal te raken, maar -eerlijk is eerlijk- opvallen in die zee van internationale merken, slorpt energie. We zijn bovendien geen roepers maar zeggen het u liever persoonlijk: onze producten en verhalen toveren niet alleen bij aankoop maar ook lang daarna een glimlach op uw gezicht. Zie ze als een mooie herinnering aan een turbulente tijd.

Stay safe en tot snel?

Ophelia Debisschop - Ophelia lingerie, handgemaakte lingerie, ophelialingerie.be

Mieke Dierckx , tijdloze handtassen voor alle gelegenheden, miekedierckx.be

Alexandra & Ségolène Jacmin - Façon Jacmin, een hedendaagse denim garderobe, faconjacmin.com

Aline Walther - Girls of Dust, easy to wear, tijdloze mode, eatdustclothing.com

Anna Rosa Moschouti - AR.M, architecturale juwelen, annarosamoschouti.com

Ellen Kegels - LN Knits, eerlijk breigoed, lnknits.com

Elisabeth Leenknegt - Elisa Lee, duurzame maatwerkjuwelen, elisalee.be

Eva Janssens , bruidskleding op maat, www.evajanssens.be

Isabel Naesens - Comme les Loups, eigenzinnige strikken en dassen, commelesloups.com

Lies Mertens , handgemaakte lederwaren, liesmertens.be

Loredana Falone - Wearable Stories, fairtrade, duurzame mode, wearable-stories.com

Lore Van Keer , strak vormgegeven juwelen, lorevankeer.com

Nathalie Lachat - Magdalena, subtiel eigenzinnige vrouwenmode, magdalenacollection.be

Nele Content - Atelier Content, schoenen voor unieke momenten, momentsbycontent.com

Olivia Couvreur - Cara Rosa, elegante schoenen met sneakertechnologie, cararosa.com

Toos Franken , minimalistische mode, toosfranken.com

Eerder publiceerden 26 Belgische CEO's, waaronder ook enkele modebedrijven, al de oproep om tijdens deze moeilijke tijden de Belgische winkels niet te vergeten. 'Dit heeft niks te maken met protectionisme, het gaat om solidariteit. Als je geeft om de toekomst van onze tienduizenden werknemers, shop dan Belgisch,' klinkt hun boodschap. Ook de Belgische modefederatie Creamoda vraagt consumenten om te blijven geloven in kleine en grote Belgische merken. 'De wereldwijde coronacrisis heeft een enorme economische en emotionele impact op de volledige Belgische modesector', zegt Erik Magnus, directeur van Creamoda. 'De volledige keten is aangetast.' Heel wat merken zijn in paniek. 'Zomerbestellingen worden geannuleerd en er bestaat onduidelijkheid bij de merken over het al dan niet laten produceren van de wintercollectie', aldus Magnus. 'Winkeliers vragen om uitstel of spreiding van betalingen.' Werkgeversorganisatie Unizo stelt voor dat eigenaars van winkelpanden geen huur vragen voor de periode van de sluiting, om solidair te zijn met de getroffen modemerken. Ook vragen Unizo en Mode Unie (de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel) om de sperperiode te vervroegen en de soldenperiode uit te stellen. Creamoda treedt hen bij: 'Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om een bloedbad aan kortingen in de hele modesector te voorkomen.' Volgens de organisaties zou het beter zijn om de solden te verschuiven van 1 juli naar 1 augustus. De verplichte sluiting valt immers precies in de periode waarin de Belgische modeshops meestal een grote omzet kunnen draaien. Er wordt bovendien gevreesd dat klanten ook na de sluiting nog niet meteen de deuren van de winkels zullen platlopen. Dat grote internationale webshops tijdens de coronacrisis met kortingen uitpakken, is een oneerlijke concurrentie voor de Belgische spelers. 'Niet alleen bij wie we kopen is nu van groot belang, maar ook wát we kopen,' vindt Niki de Schryver, oprichter van COSH Conscious Shopping Made Easy. 'Als consument is de tijd meer dan aangebroken om jezelf de volgende vragen te stellen: Zijn deze producten lokaal gemaakt? Zijn de producten van de Belgische retailers wel effectief in Belgie gemaakt? Zijn de designers Belgisch? Zijn deze kledingstukken en/of schoenen gemaakt voor een toekomst in een circulaire wereld, waarbij we onze grondstoffen hergebruiken? Is dit een eerlijke prijs?' Het is uiteraard niet altijd simpel om de bomen door het bos te blijven zien. Op cosh.eco kan je daarom een lijst vinden van verschillende duurzame Belgische adresjes en merken die normaalgezien vooral inzetten op de fysieke winkelervaring, maar in tijden van nood online opties aanbieden.Beste klant,Wij zijn ongerust. Doodongerust.Wie wij zijn? Jonge creatieve merken die met hier ontworpen en zorgvuldig gemaakte producten verhalen vertellen van schoonheid, duurzaamheid en tijdloosheid. Merken wiens winkels karakter en uniciteit geven aan steden die hoe langer hoe meer op elkaar gaan lijken.Hoewel we soms zouden willen dat we in deze crisis iets nuttigers dan kleren, tassen of juwelen verkochten, geloven we dat wat we maken een glimlach op iemands gezicht kan toveren. En dat is vandaag bijzonder waardevol. De grote Belgische spelers in onze sector signaleerden het vorige week al: wij houden ons hart vast voor de gevolgen van deze crisis. Net op het moment dat de lente u verleidt om verliefd te worden op een zwierige jurk, een lingeriesetje dat als gegoten zit of de perfecte handtas, sluiten wij noodgedwongen en met pijn in het hart onze winkels vol nieuwe spullen. Overtuigd, dat wel. De motor van kleine merken als de onze zijn immers compacte maar bijzonder gedreven teams, wiens gezondheid we nooit zouden riskeren. Bovendien zijn onze klanten als familie en grillige tijden vragen om family first .We verschoven afgelopen weken daadkrachtig onze focus naar de jungle van het wereldwijde web waar internationale spelers om uw aandacht smeken. En dat beangstigt ons. Wij timmeren nog volop aan de weg en onze namen zijn (nog) niet bij iedereen top of mind.Vandaar deze brief. Zie het als een kennismaking, het begin van hopelijk iets moois, want #ikkoopbelgisch, dat schept een band. Aangenaam, wij zijn Ophelia, Mieke, Alexandra, Ségolène, Aline, Anna Rosa, Ellen, Elisabeth, Eva, Isabel, Lies, Loredana, Lore, Nathalie, Nele, Olivia En Toos. Wij ontwerpen en maken onder andere eerlijk breigoed, architecturale juwelen en eigenzinnige strikken en dassen.Vergeef ons, deze manier van kennismaken is niet van onze gewoonte. Wij zijn stuk voor stuk storytellers en onze verhalen doen het zoveel beter in onze zorgvuldig ingerichte winkels dan op uw scherm. U onderdompelen in ons universum en een rondleiding op maat geven door onze collecties, dàt geeft ons energie. We zoeken naarstig naar manieren om u ook digitaal te raken, maar -eerlijk is eerlijk- opvallen in die zee van internationale merken, slorpt energie. We zijn bovendien geen roepers maar zeggen het u liever persoonlijk: onze producten en verhalen toveren niet alleen bij aankoop maar ook lang daarna een glimlach op uw gezicht. Zie ze als een mooie herinnering aan een turbulente tijd.Stay safe en tot snel?Ophelia Debisschop - Ophelia lingerie, handgemaakte lingerie, ophelialingerie.beMieke Dierckx , tijdloze handtassen voor alle gelegenheden, miekedierckx.beAlexandra & Ségolène Jacmin - Façon Jacmin, een hedendaagse denim garderobe, faconjacmin.comAline Walther - Girls of Dust, easy to wear, tijdloze mode, eatdustclothing.comAnna Rosa Moschouti - AR.M, architecturale juwelen, annarosamoschouti.comEllen Kegels - LN Knits, eerlijk breigoed, lnknits.comElisabeth Leenknegt - Elisa Lee, duurzame maatwerkjuwelen, elisalee.beEva Janssens , bruidskleding op maat, www.evajanssens.beIsabel Naesens - Comme les Loups, eigenzinnige strikken en dassen, commelesloups.comLies Mertens , handgemaakte lederwaren, liesmertens.beLoredana Falone - Wearable Stories, fairtrade, duurzame mode, wearable-stories.comLore Van Keer , strak vormgegeven juwelen, lorevankeer.comNathalie Lachat - Magdalena, subtiel eigenzinnige vrouwenmode, magdalenacollection.beNele Content - Atelier Content, schoenen voor unieke momenten, momentsbycontent.comOlivia Couvreur - Cara Rosa, elegante schoenen met sneakertechnologie, cararosa.comToos Franken , minimalistische mode, toosfranken.com