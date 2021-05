Het Antwerpse ModeMuseum heropent de deuren op 4 september en plant er een groot feest van te maken.

Drie jaar geleden sloot het MoMu in Antwerpen zijn deuren voor grootse verbouwingen. Door de coronacrisis werd de opening een tijdje uitgesteld, maar over vier maanden is het zover. De heropening is voorzien voor het eerste weekend van september en dat laten ze bij het museum niet onopgemerkt voorbijgaan. Naast het presenteren van de volledig gerenoveerde museumruimte staan er ook drie tentoonstellingen en een festival op de planning.

Modebewuste stad

Het festival staat in het teken van Mode/Bewust. Het overkoepelende thema van de drie tentoonstellingen is de globale transitie en betekenisvolle bewegingen binnen de modewereld.

Directeur van het ModeMuseum, Kaat Debo, geeft aan dat het thema verschillende betekenissen heeft: 'We wilden met een titel naar buiten komen die meerdere lagen bevat. Enerzijds de klassieke lifestyle-betekenis achter 'modebewust', want het is tenslotte een moment om feest te vieren. Daarnaast is het ook een moment om te reflecteren en stil te staan over wat de rol van Antwerpen als modestad van de toekomst kan betekenen. Anderzijds slaat het ook op de nieuwe inzichten van modeconsumenten op het ecologische en duurzame aspect.'

Debo legt uit dat de wereld in constante verandering is en de modesector moet volgen. Ze hoort vaak de vraag of er een nieuwe 'zes van Antwerpen'* zal komen: 'Een nieuwe 'zes van Antwerpen' zou nooit zijn zoals we ze gekend hebben. De modewereld is veranderd en de context van mode ook. Nieuw talent zal zijn eigen weg vinden, voor of achter de schermen.'

De campagne voor de heropening van het MoMu © Hanna Moon

Festival van de mode

Volgens Debo zal Antwerpen tijdens het openingsweekend van 4 en 5 september volledig in het teken staan van mode. Het exacte programma voor het festival wordt later vrijgegeven, maar ze verklapte alvast dat het in de hele stad te zien en te voelen zal zijn. Debo: 'We mikken op een stadsbreed programma dat zowel de internationale bezoekers als Antwerpse locals wil inspireren om mode op een nieuwe manier te ontdekken en te ervaren. We werken hiervoor samen met partners zoals de ModeAcademie en Flanders DC for Fashion.'

Mensen (terug) samenbrengen

Bij de heropening hoort ook een campagne met een reeks modebeelden die tot stand kwamen met verschillende modeontwerpers zoals Raf Simons, Marine Serre en Supriya Lele die bewust emotie willen uitlokken. 'We wilden bewust emotie uitlokken met deze beelden. Op de foto's zie je onder andere: kussende mensen, feestende jongeren en families. Het gevoel van tactiliteit was ook belangrijk in de beelden, iets dat heel belangrijk geworden is na meer dan een jaar op afstand te leven', aldus Debo.

*'De zes van Antwerpen' duidt op: Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs en Marina Yee. De groep ontwerpers brak door in de jaren 80 en zorgde voor meer focus op Vlaamse mode.

Drie jaar geleden sloot het MoMu in Antwerpen zijn deuren voor grootse verbouwingen. Door de coronacrisis werd de opening een tijdje uitgesteld, maar over vier maanden is het zover. De heropening is voorzien voor het eerste weekend van september en dat laten ze bij het museum niet onopgemerkt voorbijgaan. Naast het presenteren van de volledig gerenoveerde museumruimte staan er ook drie tentoonstellingen en een festival op de planning. Modebewuste stadHet festival staat in het teken van Mode/Bewust. Het overkoepelende thema van de drie tentoonstellingen is de globale transitie en betekenisvolle bewegingen binnen de modewereld.Directeur van het ModeMuseum, Kaat Debo, geeft aan dat het thema verschillende betekenissen heeft: 'We wilden met een titel naar buiten komen die meerdere lagen bevat. Enerzijds de klassieke lifestyle-betekenis achter 'modebewust', want het is tenslotte een moment om feest te vieren. Daarnaast is het ook een moment om te reflecteren en stil te staan over wat de rol van Antwerpen als modestad van de toekomst kan betekenen. Anderzijds slaat het ook op de nieuwe inzichten van modeconsumenten op het ecologische en duurzame aspect.'Debo legt uit dat de wereld in constante verandering is en de modesector moet volgen. Ze hoort vaak de vraag of er een nieuwe 'zes van Antwerpen'* zal komen: 'Een nieuwe 'zes van Antwerpen' zou nooit zijn zoals we ze gekend hebben. De modewereld is veranderd en de context van mode ook. Nieuw talent zal zijn eigen weg vinden, voor of achter de schermen.'Festival van de modeVolgens Debo zal Antwerpen tijdens het openingsweekend van 4 en 5 september volledig in het teken staan van mode. Het exacte programma voor het festival wordt later vrijgegeven, maar ze verklapte alvast dat het in de hele stad te zien en te voelen zal zijn. Debo: 'We mikken op een stadsbreed programma dat zowel de internationale bezoekers als Antwerpse locals wil inspireren om mode op een nieuwe manier te ontdekken en te ervaren. We werken hiervoor samen met partners zoals de ModeAcademie en Flanders DC for Fashion.'Mensen (terug) samenbrengenBij de heropening hoort ook een campagne met een reeks modebeelden die tot stand kwamen met verschillende modeontwerpers zoals Raf Simons, Marine Serre en Supriya Lele die bewust emotie willen uitlokken. 'We wilden bewust emotie uitlokken met deze beelden. Op de foto's zie je onder andere: kussende mensen, feestende jongeren en families. Het gevoel van tactiliteit was ook belangrijk in de beelden, iets dat heel belangrijk geworden is na meer dan een jaar op afstand te leven', aldus Debo. *'De zes van Antwerpen' duidt op: Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs en Marina Yee. De groep ontwerpers brak door in de jaren 80 en zorgde voor meer focus op Vlaamse mode.