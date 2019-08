Het festivalseizoen is volop aan de gang. Wij zoomen tijdens de zomermaanden in op de podiumoutfits van enkele Belgische muzikanten. Vandaag: de Brusselse zangeres Ana Diaz op Dour in wielrenoutfit.

De Spaans-Belgische Ana Diaz staat bekend om haar sets die een mix zijn van jazz, flamenco, hiphop en raggamuffin. Deze zomer stond Ana op meerdere podia waar ze haar nieuwste singels, waaronder BB en Lost Friends, de wereld instuurde.

Hoe heb je je outfit uitgekozen?

Twee dagen voor mijn optreden op Dour piekerde ik samen met een vriend over welke outfit ik zou dragen. Ik heb uren gepast, maar niets leek goed genoeg in mijn ogen. Hij had een wielershirt aan en stelde voor dat ik het zou lenen. Het stond leuk en was comfortabel dus ik dacht 'why not?'.

Ik heb er nog nooit over nagedacht met een stylist samen te werken

Hoe belangrijk is kledij op het podium?

Een concert is een gelegenheid om eens all out te gaan en dat vind ik leuk. Maar het is niet zo dat ik een stijlicoon wil worden. Ik hou niet vast aan één enkele stijl, wat veel andere artiesten wel doen.

En in het dagelijkse leven?

Dat geldt ook voor mijn dagdagelijkse outfits. Ik kan op maandag een joggingpak dragen en op dinsdag een kort kleedje. Ik heb er daarom nog nooit over nagedacht om met een stylist samen te werken. Ik kleed me naar mijn gevoel en dat is voor een buitenstaander moeilijk te achterhalen. Mijn stylist zou me dus door en door moeten kennen.

Je houdt dus van variatie?

Het heeft meer te maken met me niet willen voordoen als iemand die ik niet ben. Ik heb niet één stijl en wil geen icoon worden die bekendstaat om een bepaalde look. Ik wil gewoon doen waar ik zin in heb en dat is elke dag anders.

Wie zijn je favoriete designers?

De meeste kleding die mij in het oog springt, ontdek ik via Instagram. Ik interesseer me de laatste tijd meer en meer in de onbekendere merken.

Ik draag mijn sneakers tot ze helemaal doortrapt zijn

Wat heeft een outfit nodig om je goed te doen voelen?

Mijn kleding mag niet van top tot teen strak zitten. Een losse T-Shirt met een strakke broek of omgekeerd. Eigenlijk net zoals de outfit die ik op Dour aanhad.

Je draagt vaak sneakers. Heb je thuis een grote verzameling staan?

Ik draag elke dag sneakers, behalve als ik me moet opkleden voor een gelegenheid zoals een familiefeest. Het is echter niet zo dat ik thuis een verzameling heb staan. Ik bezit enkele paartjes die ik draag tot ze helemaal doortrapt zijn. Simpele Air Max'en van Nike zijn mijn favoriet.

Wat was tot nu toe je favoriete podiumoutfit?

In de outfit die ik op Dour aanhad, voelde ik me het meest op mijn gemak. Ik heb wel looks gehad die ik mooier vond, maar waarin ik me minder comfortabel voelde. Op mijn concert in de Vooruit in Gent als voorprogramma van Angèle had ik een one piece aan die ik had gekregen van een Brussels merk. Ik vond de outfit heel erg mooi, maar minder gemakkelijk om in te bewegen op het podium. Mijn wielrenoutfit was dat wel.

Is er een item of kledingstuk waar je van droomt?

Ik ontdekte onlangs de Brusselse ontwerpster Marine Serre en zou doodgraag enkele van haar ontwerpen bezitten.