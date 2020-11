De grootste mijn ter wereld voor roze diamant, in Australië, is gesloten. Dat zullen juweliers voelen.

De Argyle-mijn in de Kimberley, de meest noordelijke regio van West-Australië, produceert ongeveer negentig procent van alle roze diamanten wereldwijd, die zo gegeerd zijn omdat ze zo zeldzaam zijn. In 1979 werd de mijn ontdekt. Vier jaar later startte de Brits-Australische mijnbouwgroep Rio Tinto met de exploitatie. Sindsdien werd er meer dan 865 miljoen karaat ruwe diamant gedolven, en vooral een kleine proportie roze diamant, zegt Rio Tinto.

Nu werd echter besloten de mijn te sluiten, want: 'de reserves van de kostbare edelstenen zijn uitgeput', zegt Rio Tinto. Om het einde van de exploitatie luister bij te zetten, was er een ceremonie in de gesloten mijn met medewerkers van Argyle en met de inheemse eigenaars van de gronden. Het zou een vijftal jaar duren om de mijn te ontmantelen. Op dit moment zouden de extreem zeldzame stenen tot 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) per karaat (0,2 gram) opbrengen. Juweliers verwachten dat de prijzen fors zullen stijgen, nu de Argyle-mijn gesloten is.

