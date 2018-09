A.F Vandevorst ontwerpt trouwjurken voor huwelijksverjaardag

Afgelopen weekend vierden An Vandevorst en Filip Arickx hun twintigste huwelijksverjaardag in Milaan. Dat had eigenlijk deze zomer in Parijs reeds moeten gebeuren, maar hun defilé tijdens de Haute Couture week in Parijs werd toen geannuleerd omwille van de vele manifestaties. De plek waar ze hun feestje zouden geven, bleek totaal onbereikbaar.

Always to have, forever to hold

Ze vierden hun huwelijksverjaardag met een capsulecollectie bruidsjurken en -looks, voorzien van de gekende ingrediënten van het modehuis: kakigroen en kostuumzwart. Voorts voegden ze ook heel wat verwijzingen naar klassieke bruidsjurken toe, zoals satijn, kant en popeline in wittinten. De belangrijkste prints verwijzen naar bloemen en trouwringen, om in thema te blijven.

Inspiratie haalden Vandevorst en Arickx ook uit traditie en familie-erfenissen: dingen die van moeder op dochter worden doorgegeven en families die in elkaar versmelten. De tien unieke stuks werden daarom gemaakt van vintage trouwjurken en kostuums.

De ontwerpers voorzagen ook schoenen en accessoires, met de reizende bruid in het achterhoofd. Op haar grote dag moet ze zich immers stijlvol en comfortabel kunnen verplaatsen.

Lees ook: 20 jaar A.F. Vandevorst: An Vandevorst en Filip Arickx blikken terug

(Ruth Goossens/Lotte Philipsen)