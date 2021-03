Rima Farhat werd door onze collega's van Datanews uitgeroepen tot ICT Woman of the Year 2021. Ze is een van de 110 stemmen die op de 110de editie van Internationale Vrouwendag antwoord geeft op de vraag waarom deze dag nog steeds nodig is.

Zolang we het woord 'vrouw' voor een beroep zetten, is Vrouwendag nog steeds nodig. We zeggen nog steeds 'een vrouwelijke astronaut' 'een vrouwelijke CEO', 'een vrouwelijke piloot', 'een vrouwelijke president '.

Ik geloof dat deze dag niet als een feestdag moet worden opgevat, maar als een wake-upcall. We moeten ons realiseren dat zolang mannen en vrouwen niet dezelfde toegang hebben tot loopbaanontwikkeling, tot ondersteuning, tot dezelfde promotiekansen en gelijkwaardige salarissen, dat we nog steeds moeten strijden. Dit is geen uitdaging voor vrouwen, dit is een uitdaging voor de gemeenschap.

