Sara Taels Seksuologe Opinie

'We voelen ons nog steeds ongemakkelijk als we het over seks en onze geslachtsdelen hebben'

Liefdeskomkommer, totempaal of poesje. De keuze aan koosnamen voor onze geslachtsdelen is eindeloos. Maar waarom noemen we een kat niet gewoon een kat? 'Veel mensen beginnen te giechelen wanneer je de woorden 'penis' of 'vagina' in de mond neemt. Een ongemakkelijkheid die voortkomt uit een gebrek aan educatie.'