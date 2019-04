'Vrouwen leidden in de middeleeuwen allerminst een lijdzaam leven binnenshuis'

Elke week leest Knack Weekend-redactrice Nathalie Le Blanc een boek uit. Deze week verdiepte ze zich in Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwse stad. van Jelle Haemers, Andrea Bardyn en Chanelle Delameilleure.

Korneel is 19, en heel stellig. Als hij later, pakweg over een jaar of tien, genoeg zou verdienen, dan zou zijn vriendin waarschijnlijk al zijn vrouw zijn, en niet meer hoeven te werken. Want dat is wat alle vrouwen willen, knikte hij. Zo hoort het, want zo was het altijd geweest, vroeger. De reacties van de mensen rond de tafel waren explosief. Dat is helemaal niet wat alle vrouwen willen, vonden alle vrouwen, inclusief zijn moeder. Werk is niet alleen een corvee, maar geeft ook voldoening, klonk het. Het maakt vrouwen onafhankelijk én een stichtend voorbeeld voor hun kinderen. Bovendien kan de maatschappij het zich niet permitteren om de helft van het talent t...