'Iedereen kan een goed idee het leven inblazen', schrijven Ine Verhaert en Helga Meersman, het duo achter het succesvolle handtassenlabel KAAI naar aanleiding van de 110ste editie van Internationale Vrouwendag.

Als vrouw de ondernemerswereld betreden is een spannende uitdaging, en je zult nog steeds geconfronteerd worden met obstakels die je vrouw-zijn onderstrepen. Maar weet dat er ondertussen een onuitputtelijke vrouwelijke gemeenschap klaarstaat om jou te doen floreren. Vandaag vieren we onszelf, onze energie, onze wilskracht, onze moed en bovendien onze vrouwelijkheid die bijdraagt aan een rooskleurige toekomst.

In het begin van onze carrière, besloten we beiden succes na te streven binnen een bedrijf. Gaandeweg realiseerden we ons dat dit succes niet vanzelfsprekend was en dat het glazen plafond jammer genoeg geen randfenomeen is. Toegegeven, we gingen beiden aan de slag in een vrouwelijke sector wat het pad wel wat minder hobbelig maakte, maar nog steeds botsten we meermaals op ons vrouw-zijn.

Er zijn talloze middelen om als vrouw je onderneming te laten bloeien

Na vele leerrijke jaren in verschillende bedrijven, besloten we zelf het heft in handen te nemen en onze eigen onderneming op te starten. Het was een fijn, maar eng gevoel om de volledige controle te hebben en te blijven knokken voor iets dat we zelf tot gecreëerd hebben. Nu behoren we iets meer dan twee jaar tot de ondernemerswereld en het is al een geweldig inspirerende reis geweest. Onderweg ontdekten we de kracht van de vrouwelijke gemeenschap waar we nog steeds op bouwen en met plezier aan bijdragen.

De voorwaarden om te ondernemen zijn niet geslachtsgebonden en dit maakt het voor vrouwen interessant om toe te treden tot deze uitdagende wereld. Iedereen kan een goed idee het leven inblazen en hoewel het als vrouw iets minder voor de hand zal liggen, zijn er talloze middelen beschikbaar om jouw onderneming te doen bloeien. Zo zijn er subsidies, bedrijfsprijzen, vele programma's en opleidingen die uitsluitend voor vrouwen bestemd zijn. Er is een hele wereld die staat te popelen om een rooskleurig jasje aan te trekken.

Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag vieren we het ondernemerschap en heffen we een glas op alle vrouwelijke rolmodellen die essentieel zijn om onze dochters verder doen dromen dan ze voordien voor mogelijk hielden.

