Wat als we dit jaar kerstcadeautjes eens massaal over een andere boeg zouden gooien? Van goede doelen die onze steun kunnen gebruiken tot bons die ons betere gewoontes opleveren en ondernemers in nood steunen: deze cadeautjes zijn ideaal voor de geëngageerde medemens.

Een gift voor kinderrechtenorganisatie Unicef

Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft aangegeven dat ze een recordbedrag nodig hebben in 2022 wegens conflicten, de klimaatcrisis en de coronapandemie. In totaal wil Unicef 177 miljoen minderjarigen en hun gezinnen in meer dan 140 landen helpen.Het lot van de kinderen die het slachtoffer zijn van conflicten en lijden onder de gevolgen van de klimaatveranderingen, wordt nog verergerd door de nijpende economische situatie als gevolg van de coronapandemie en de toenemende armoede, aldus Unicef. Alleen al voor dertien miljoen minderjarigen in Afghanistan is twee miljard dollar nodig. Daar worden een miljoen kinderen bedreigd door acute honger. Unicef heeft ruim 900 miljoen dollar uitgetrokken voor Syrische vluchtelingen. Andere grote humanitaire missies zijn onder meer gepland in Jemen, Congo en Ethiopië. Moet je een cadeautje bedenken voor iemand met een hart voor kinderen? Doneer dan in diens plaats aan Unicef.

Voor de fans van duurzame mode

Ben jij aan zet om een cadeau te vinden voor een fan van mode én duurzaamheid? Een opkomende trend is het huren van kleding. Het is een manier om verspilling tegen te gaan en toch nieuwe merken of items te kunnen ontdekken en dragen. Kies voor een cadeaubon van Jukebox of eentje van Dressr, twee Belgische kledingverhuurders, en maak een modefan blij.

Of wat dacht je van een cadeaubon van het duurzame modeplatform COSH? Op die manier inspireer je de ontvanger om eerlijk en ecologisch te shoppen. Ze kunnen de bon gebruiken bij duurzame mode-ondernemers die zijn aangesloten bij het platform, en zo zijn er gelukkig al heel wat in ons land.

Variatie in de garderobe zonder schuldgevoel dankzij Dressr © Oh-live & Elegnano

Steun een goed doel van de Warmste Week

De Warmste Week draait dit jaar rond één centraal thema: 'Kunnen zijn wie je bent.' Want dat verdient iedereen, toch? Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Vlamingen niet kan zijn wie die is. Van 18 tot en met 24 december maken MNM.be en Studio Brussel samen radio rond dit thema. Ze selecteerden 200 hartverwarmende projecten. Misschien zit hier wel een project of goed doel bij dat helemaal past bij de ontvanger van jouw cadeau?

De Warmste Week zamelt dit jaar opnieuw geld in en dat voor 200 hartverwarmende projecten. Het thema van dit jaar is 'Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen.' Met deze slagzin wil De Warmste Week mensen steunen die zichzelf niet kunnen zijn in onze

Geen idee welk goed doel te kiezen? Goodgift helpt je uit de nood

Via de website van Goodgift schenk je een cadeaubon waarbij de ontvanger zelf kan kiezen naar welk goed doel de donatie gaat. Zo weet je zeker dat het geld naar een organisatie gaat die de ontvanger nauw aan het hart ligt.

Een Goodgift is ideaal voor sociaal geëngageerde mensen, familieleden die al alles hebben of mensen die graag goede doelen zouden steunen, maar er misschien zelf de middelen niet voor hebben. Zowel jij als de ontvanger dragen een steentje bij aan een betere maatschappij.

Muco-sokken

De Belgische Mucovereniging lanceerde een leuke sokkencollectie voor volwassenen en kinderen. Met de nationale campagne #mucosocks wordt er aandacht gevraagd voor muco, de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land, die meer dan 1.300 Belgen treft. De integrale opbrengst van de sokkencollectie, verkrijgbaar via de shop van de Mucovereniging, gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar mucoviscidose in België.

Mucosocks © GF

Water & Bos bon van ngo Join For Water

Wat als je dit jaar eens een heus bos onder de kerstboom zou leggen? De Belgische ngo Join For Water pakt uit met een ideaal kerstcadeau voor wie houdt van onze planeet: de Bon 'Water & Bos'. Met deze bon schenk je jouw geliefden 40 bomen die geplant worden in Oeganda. Zo wil de ngo onze drinkwatervoorraden beschermen. 'Bomen spelen een belangrijke rol in onze watervoorziening. Ze geven niet alleen zuurstof aan de planeet maar hun wortels zorgen er ook voor dat grondwaterlagen weer aanvullen én we niet zonder drinkwater komen te zitten,' aldus Dries Moorthamers van Join For Water. Een Bon 'Water & Bos' bestellen kan via www.bonwaterbos.be. Enkele dagen later krijg je de bon in je brievenbus: een bewijs van je gift in een mooi bedrukte enveloppe. Zo kan je dus echt iets onder de kerstboom leggen.

Gift voor Memisa

De Brusselse ngo Memisa staat voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. De ngo werkt samen met verschillende Afrikaanse ziekenhuizen en gezondheidscentra in de strijd tegen moedersterfte. Schenk een van je geliefden dit jaar met kerst een waardevol en origineel cadeau en koop een Memisa-geschenk. Zo redden jullie een moeder in Afrika. Voor 65 euro zorg je voor de werking van de sterilisatiedienst van het ziekenhuis en zorg je ervoor dat zwangere vrouwen geopereerd worden met gesteriliseerde apparatuur.

Oxfam Pakt Uit

Wil je iemand inpakken met een solidair cadeau of zelf leuke geschenkjes uitpakken? Wie weet zijn de geschenkjes van Oxfam Pakt Uit dan wel iets voor jou. Oxfam Pakt Uit is een collectie symbolische cadeautjes, en jij kan er het werk van Oxfam en gemeenschappen wereldwijd mee ondersteunen. Elk geschenkje (een geitje, een babypakket, een groentetuin, een kip, een opleiding voor boeren,...) is geïnspireerd door een Oxfam-project. Voor jou komt het in de vorm van een leuke wenskaart.

Forest to Plate © YURI ANDRIES

Terug naar de natuur met Forest to Plate

Forest To Plate is een beweging van wildplukkers en natuurliefhebbers. Ze prikkelen mensen om terug te gaan naar de natuur. Trekking, kamperen, zwemmen in koude rivieren en wild eten, met Forest To Plate kan je een ultieme buitenervaring meemaken, waar alle zintuigen worden uitgedaagd. Wat begon als een educatief platform, waar mensen leerden hoe ze wild voedsel konden herkennen en bereiden, is Forest To Plate snel uitgegroeid tot een internationale beweging van duizenden mensen die weer contact maken met de natuur, bomen planten en voor ons milieu zorgen. De organisatie heeft ook een eigen webshop, waar je outdoorcadeautjes kunt vinden. Maar misschien nog leuker is een uitstap met Forest to Plate cadeau doen aan een natuurliefhebber. En schrijf jezelf ook gerust in: een activiteit om samen te doen is pas echt een leuk cadeau.

Bon voor jullie favoriete restaurant

Samen tafelen: wie houdt daar nu niet van? Onze horeca kan een hart onder de riem gebruiken, dus koop een bon van jullie favoriete restaurant en ga in 2022 samen smikkelen. Een win-win als je het ons vraagt.

Bon voor jullie favoriete cultuurhuis

2021 was opnieuw een jaar waarin de cultuursector hard getroffen werd. Je kunt uiteraard boeken en platen onder de kerstboom leggen, maar met een cadeaubon voor een (optreden in een) cultuurhuis, zoals de AB, het Toneelhuis, de KVS, de Warande, DeSingel of de Roma doe je cultuurliefhebbers vast ook een groot plezier.

