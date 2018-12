Vijf woorden die dit jaar tot de verbeelding spraken

GOAT

Kort voor Greatest Of All Time. Wordt al een tijdje gebruikt door de Eminems van deze wereld in rap lyrics, maar duikt vandaag zowat overal op. Komt vaak voor in discussies over atleten, en dan is de vraag of Messi dan wel Ronaldo de GOAT is. Ook mensen als Malala Yousafzai of Beyoncé krijgen die stempel, en de uitdrukking wordt ook gebruikt voor het hipste meisje of de coolste kerel van de groep. Op Instagram en andere sociale media gebruik je de geitenemoji in plaats van het eigenlijke woord.





KALSARIKÄNNIT

Fins voor in je eentje in je ondergoed op de sofa hangen terwijl je een pint of een glas wijn drinkt. Wat de Denen kunnen met hygge en de Zweden met lagom, dat gaan wij doen met kalsarikännit, denken de Finnen, en er verschijnt prompt een boek, Päntsdrunk van Miska Rantanen, om uit te leggen wat de Finse manier van relaxen zo speciaal maakt. In een hete zomer is dit op zich geen slecht idee natuurlijk, dus bedenken wij er prompt het Nederlandse woord drankhangen voor.





TESTOSTERONTWEET

Een tweet, Facebook- of Instagrampost vol spierbalgerol die vooral bedoeld is om ophef te veroorzaken of indruk te maken. Vorig jaar voor het eerst gebruikt in de vertaling van Naomi Kleins boek Nee is niet genoeg, maar intussen door onder anderen Rudi Vranckx gelanceerd in verscheidene interviews. Perfect voorbeeld? Theo Francken - de keizer van de testosterontweets - die eind augustus op Facebook zijn beklag doet over "mannen die zich schminken, die hun wenkbrauwen epileren, die lingerie dragen, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door of ligt het gewoon aan mij? Lang leve de gewone man die al die ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen." Het ligt aan jou, beste Theo.





DEELSTEP

De elektrische step zet zijn opmars voort met de lancering van het deelnetwerk Bird in Parijs. Al snel volgen Brussel en Antwerpen. In onze hoofdstad is de concurrentie groot: de Brusselse start-up Troty is er al aanwezig sinds de zomer, en met Lime duikt in november zelfs een derde speler op. Ook koopsteps breken door: bol.com noteert een stijging van de verkoop met 260%, vergeleken met 2017.





VLIEGSCHAAMTE

Heeft niets met Ryanair en alles met ecologie te maken. Het is een vertaling van het Zweedse woord flygskam en omschrijft de schaamte die je voelt als je het vliegtuig neemt terwijl er milieubeschermende alternatieven zijn. Volgens de Duitse krant Die Tageszeitung doen de Zweedse spoorwegen hun voordeel met dit gevoel: ze zien het aantal nachtreizigers op hun treinen tussen bijvoorbeeld Stockholm en Malmö stijgen.