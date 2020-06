Plan International zet het digitale platform 'Safer Cities' nog eens in de kijker, in Gent verschijnen her en der boodschappen op plekken waar mensen vaak lastig gevallen worden. 'Het nieuwe normaal is er een zonder seksuele intimidatie', klinkt het.

Kusgeluidjes, ongepaste opmerkingen en seksuele gebaren: het machtsspelletje dat catcalling heet is niet alleen erg storend, het kan ook het veiligheidsgevoel aantasten. Hoog tijd om daar komaf mee te maken dus, dachten Tine Van de Looverbosch en Patrycja Olszówka. De twee Gentse vrouwen sprayen dezer dagen krijtboodschappen op plaatsen waar veel mensen worden lastiggevallen.

'Op dit moment gaat het om een veertigtal plekken', vertellen ze aan vrt, en dat zijn niet altijd kleine steegjes. Ook drukke plaatsen als het Zuid of de Korenmarkt leveren regelmatig problemen op. 'Jammer genoeg is er niet één plek waar je volledig veilig kan rondlopen.'

In kaart brengen

Aan die laatste uitspraak komt Plan International België tegemoet, los van de Gentse actie. De organisatie zag tijdens de lockdown het aantal gevallen van seksuele intimidatie op openbare plaatsen pieken, door het gebrek aan sociale controle op straat. 'De kans op eventuele getuigen was kleiner', zegt Wouter Stes, Advocacy Coordinator bij Plan International België. 'Voor sommige plegers voelde het daarom alsof ze vrij spel hadden.'

De organisatie pleit voor een 'nieuw normaal' zonder seksuele intimidatie. Daarom zet ze haar vorig jaar opgerichte platform Safer Cities nog eens in de kijker. Daarop kunnen jongeren openbare plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi waar ze zich ongemakkelijk, bang of gelukkig en veilig voelen, identificeren en delen. Sinds de lancering eind vorig jaar werden er reeds meer dan 1.500 locaties gemeld in België.

Volgens Plan België werd maar liefst 91 procent van de Belgische meisjes en 28 procent van de jongens al slachtoffer van seksuele intimidatie op openbare plaatsen.

Lees ook: Hoe kan je reageren op catcalling?

Kusgeluidjes, ongepaste opmerkingen en seksuele gebaren: het machtsspelletje dat catcalling heet is niet alleen erg storend, het kan ook het veiligheidsgevoel aantasten. Hoog tijd om daar komaf mee te maken dus, dachten Tine Van de Looverbosch en Patrycja Olszówka. De twee Gentse vrouwen sprayen dezer dagen krijtboodschappen op plaatsen waar veel mensen worden lastiggevallen. 'Op dit moment gaat het om een veertigtal plekken', vertellen ze aan vrt, en dat zijn niet altijd kleine steegjes. Ook drukke plaatsen als het Zuid of de Korenmarkt leveren regelmatig problemen op. 'Jammer genoeg is er niet één plek waar je volledig veilig kan rondlopen.' Aan die laatste uitspraak komt Plan International België tegemoet, los van de Gentse actie. De organisatie zag tijdens de lockdown het aantal gevallen van seksuele intimidatie op openbare plaatsen pieken, door het gebrek aan sociale controle op straat. 'De kans op eventuele getuigen was kleiner', zegt Wouter Stes, Advocacy Coordinator bij Plan International België. 'Voor sommige plegers voelde het daarom alsof ze vrij spel hadden.' De organisatie pleit voor een 'nieuw normaal' zonder seksuele intimidatie. Daarom zet ze haar vorig jaar opgerichte platform Safer Cities nog eens in de kijker. Daarop kunnen jongeren openbare plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi waar ze zich ongemakkelijk, bang of gelukkig en veilig voelen, identificeren en delen. Sinds de lancering eind vorig jaar werden er reeds meer dan 1.500 locaties gemeld in België.Volgens Plan België werd maar liefst 91 procent van de Belgische meisjes en 28 procent van de jongens al slachtoffer van seksuele intimidatie op openbare plaatsen.