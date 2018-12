Verder dan de verrassing: goede doelen om onder de kerstboom te leggen

Heel wat kerstcadeaus zijn een triest lot beschoren. Na een matig geslaagde imitatie van een enthousiaste 'Oh, dat had ik nog niet!' eindigen ze in het beste geval als zoekertje op een tweedehandssite. Wil jij dit jaar liever echt een verschil maken? Koop dan een cadeau waar je een derde persoon blij mee maakt, want zo is iedereen tevreden. Zeker als je het goede doel in kwestie afstemt op de persoon wiens naam je had getrokken. Wij geven je alvast enkele ideeën.

Medisch materiaal voor moeders

(Aanstaande) moeders in onze contreien worden erg goed opgevolgd en als er zich gezondheidsproblemen stellen, worden die ook aangepakt. Dat is niet overal zo. Vanaf 25 euro kan je een moeder in Afrika geneesmiddelen en ander medisch materiaal schenken, waardoor ook zij een veilige zwangerschap kan beleven.

Memisa

Voedsel voor Jemen

Jemen was al jaren het armste land van het Midden-Oosten, maar sinds de escalatie van geweld heeft het te maken met de ergste humanitaire crisis ter wereld. 1,8 miljoen kinderen zijn er acuut ondervoed. 400.000 daarvan vechten op dit moment voor hun leven. Voor 68 euro kan je één van hen redden van ondervoeding. Ook kleinere giften zijn mogelijk, want alle beetjes helpen.

Unicef

Een stukje land

Klinkt een aandeel onder de kerstboom niet als iets wat je doet voor het goede doel? Toch kan het, zeker wanneer je het doet in de vorm van een stukje grond in de coöperatieve De Landgenoten. Met één aandeel ter waarde van 250 euro kunnen De Landgenoten zo'n 50 vierkante meter landbouwgrond aankopen en over de generaties heen bestemmen voor biologische landbouw.

De Landgenoten

Faire feesten

Om onder het vooropgestelde budget te blijven en toch een indrukwekkend ogend cadeau te geven, nemen heel wat schenkers hun toevlucht tot weinig duurzame producten. Daarbij wordt de echte prijs dan betaald door de producenten die aan een hongerloon werken, of door het milieu. Dat kan anders! Een cadeau uit de Wereldwinkel biedt kansen aan een kleinschalige speler. En als je geen idee hebt wat je er kan geven, ontwikkelde Oxfam op haar website een handige test.

Oxfam Wereldwinkels

Een kerstkoe

De koeien, kippen en babypakketten van Oxfam zijn stilaan een vaste waarde geworden in de kerstperiode. Met deze cadeautjes geef je families in het zuiden concrete middelen in handen om te voorzien in betere levensomstandigheden. Dat kan al vanaf zes euro.

Oxfam pakt uit

Of een geit?

Dierenartsen Zonder Grenzen wil Afrikaanse families kansen geven om zelf een toekomst op te bouwen. Om hen daarbij te helpen, kan je een geit of zelfs een hele kudde schenken. Zo hebben ze altijd een bron van voedsel en een levend reservekapitaal voor in moeilijkere tijden.

Koop een geit

Ademruimte

Bos doet leven. Een goede wandeling erdoorheen geeft je nieuwe energie, bomen zuiveren de lucht die we inademen en bos is een belangrijke biotoop voor heel wat dieren- en plantensoorten. Met een cadeautje uit de Boswinkel van BosPlus draag je bij aan meer van dat.

Boswinkel

Wat warmte

Warmte schenken is een klassieker in de eindejaarsperiode. Dat hoeft echter niet altijd in de vorm van pantoffels, dekentjes of warme sokken te zijn! Ook dit jaar organiseert radiozender Studio Brussel de Warmste Week, waarin allerlei acties voor even veel goede doelen gebundeld worden. Als je niet weet wat te geven aan welk goed doel, kan het dus zeker helpen even te grasduinen op die site.

De Warmste Week