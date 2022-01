Op je social media feed scrollen kan, vooral rond deze periode, erg stresserend en triggerend zijn. Toch valt er ook troost, vreugde en herkenning te rapen. Een overzicht van onze favoriete sociale media-accounts die goed kunnen zijn voor je mentale welzijn.

Accounts met concrete tips

Actrice en activiste Jameela Jamil is de bezieler achter het Instagram-account i_weigh. Haar account en community gaat over radicale inclusiviteit, zodat niemand zich buitengesloten voelt. De actrice gebruikt haar account om allerhande problematieken - zoals homofobie, misogynie en ongelijkheid - aan de kaak te stellen. Het perfecte platform voor wie gehoord, gezien en begrepen wil worden.

Op het account van psychologe en auteur Nicole LePera vind je tips en verhalen rond het genezen van trauma en omgaan met andere mentale problemen. Haar holistische aanpak is enorm populair.

Hoe komt het dat je je opgebrand, uitgeput en ongelukkig voelt? En wat kun je doen om goed voor jezelf te zorgen? Dat zijn enkele vragen waarop Dr. Pedram Shoijai, auteur van bestseller de The Urban Monk, al jaren een antwoord naar zoekt. Op zijn Instagrampagina deelt hij zijn inzichten, ervaring en no-nonsense tips om je uit de sleur te helpen.

We the Urban's account viert inclusiviteit en zelfliefde en geeft een podium aan stemmen die elders weinig aan bod komen. Hun bio luidt: 'Het is bewezen dat onze posts de persoonlijke kracht met 1000% stimuleren.' Niet overtuigd? neem dan vooral zelf een kijkje.

Accounts die troost bieden

De Utrechtse Babet te Winkel verloor zo'n tien jaar geleden haar moeder. Daarna ontving ze heel wat kaarten, maar één ding viel haar op: de beelden waren heel cliché. Op haar Instagrampagina ontdek je haar warme en empathische rouwkaarten en teksten. Je vindt er ook de nodige steun, voor als je het zelf moeilijk hebt.

Op @tinymoron vind je allerhande comics en doodles van de 25-jarige Darya uit Londen. Heb je net een relatiebreuk achter de rug? Of voel je je een beetje somber? Darya's positiviteit en zeer herkenbare content zal je gegarandeerd opvrolijken.

De Thais-Belgische illustratrice Christina De Witte maakt herkenbare stripverhalen van haar alter-ego Chrostin. Ze snijdt vaak serieuzere onderwerpen aan zoals mentaal welzijn, maar bezorgt je ook steevast een glimlach op het gezicht.

Hoe gaat het écht met je? Waar denk je nu te veel aan? Wat is iets dat je in 2021 wilt achterlaten? De Amerikaanse fotojournaliste en kunstenares Koreen creëerde de 'We're not really strangers'-community met de bedoeling om betekenisvolle connecties met anderen mogelijk te maken met diepgaande vragen.

Accounts met vrolijk nieuws

Vrolijk, positief en gefactcheckt nieuws van over heel de wereld. De nieuwtjes worden geïllustreerd door Mauro Gatti. Omdat de stroom van negatief nieuws af en toe doorbreken wonderen kan doen voor je gemoedstoestand.

Ook dit account brengt alleen maar goed nieuws. Scrollen op Good News Movement herstelt je geloof in de mensheid: niet iedereen heeft het slechtste met elkaar voor.

Ook meme-koning Tank Sinatra verzamelt nieuws waar je van gaat glimlachen. Volgen, sharen, liken en je dag is meteen wat minder grijs.

Accounts die je doen glimlachen

Kloppen_want is een must voor wie houdt van absurde humor. Beheerders van de account zijn Valérie Machtelinckx, onze lay-outer bij Knack Weekend, en vriendin Kaat Declercq. Met de lockdowns is wandelen zowat haar dagelijkse bezigheid geworden. 'Door het bewust spotten van gekke dingen heb je ook een doel, waardoor het ook echt nog leuker wordt om te gaan wandelen', vertelt ze. Waar ze de foto's met kapotte bellen vindt? 'Zelf gemaakt tijdens wandelingen door de stad. Vooral in Antwerpen, waar ik woon, en Gent, waar Kaat woont. Maar inzendingen zijn uiteraard ook altijd welkom!'

Op @mignonettetakespictures vind je je dagelijke portie zachtheid. Want soms heb je niets anders nodig dan schattige dierenfilmpjes en kalmerende, opbeurende foto's om je dag goed te maken.

Op @nathanwpylestrangeplant vind je de satirische comics van artiest en auteur Nathan W. Pyle. Zijn blauwe buitenaardse wezentjes bootsen menselijke situaties na, maar beschrijven ze zoals een buitenaards wezen dat zou doen. En dat zorgt voor hilarische tekeningen.

@Mytherapistsays is een pagina met honderden zeer herkenbare memes over mentaal welzijn en problemen. Omdat lachen met jezelf ook een vorm van zelfzorg is.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

