Tussen de lakens bij Emma en Dries: 'Ons leven samen is exact dat: een portie warm gemengd'

Als er één plaats is waar we onszelf zijn, is het in bed. Knack Weekend trekt van slaapkamer naar slaapkamer voor een eerlijk gesprek. Deze week: Illustratrice Emma (39) en interieurarchitect Dries (40) wonen samen vanaf dag één, nu vijf jaar geleden. Ze delen hun appartement met Flof, een konijn dat ze vonden op straat.

© Tom Lagast