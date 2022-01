Hoe houd je ook tijdens de vijfde coronagolf het hoofd boven water en de rug recht? Knack Weekend sprokkelde tips bij coaches, psychologen en ervaringsdeskundigen. Vandaag: presentatrice en auteur Evi Hanssen, die vorig jaar de meditatiepodcast Nog negen minuten lanceerde. 'Meditatie is mijn reddingsboei in woelige tijden.'

Hoe ontspan jij?

Evi Hanssen: 'Ik probeer elke dag minstens 10.000 stappen te zetten, vaak in het gezelschap van mijn hond. Ik vind het belangrijk om de dag te starten met een moment voor mezelf. Ik ben daarmee begonnen na het beluisteren van een podcast. Een van de gasten vroeg zich luidop af waarom we alle dingen die goed zijn voor ons - bewegen, afspreken met vrienden, naar het theater gaan - uitstellen tot het einde van de dag. In het ergste geval komen we er zelfs helemaal niet aan toe. Waarom draaien we dat niet om? Wie voldoende slaapt, gezond ontbijt en/of mediteert is later op de dag vaak productiever. Zelf heb ik van mijn gezondheid en mijn privéleven prioriteit gemaakt. Ik wil niet meer meegaan in dat helse ritme van acht tot twaalf uur per dag werken, tegen iedereen voortdurend te herhalen dat je hard werkt en ondertussen vergeten te leven. Een houding die me fysiek en mentaal sterker gemaakt heeft. Ik hoef niet op vakantie om te ontsnappen aan de stress, ik ontspan zoveel mogelijk bij alles wat ik doe.'

Je bent een grote aanhanger van meditatie. Hoe helpt jou dat?

'Vorig jaar heb ik samen met actrice Hilde De Baerdemaker en Jutta Borms een reeks van 21 gratis meditaties gelanceerd van elk 9 minuten. Het doel was om mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met meditatie en mindfulness. In plaats van 's ochtends gedachteloos op je telefoon te scrollen, kan je die eerste minuten ook aan jezelf spenderen. Meditatie traint je brein om op een andere manier om te gaan met stress. Je leert relativeren en beter omgaan met prikkels. Als er op straat iemand onverwacht claxonneert zijn de meeste mensen instant geagiteerd. Meditatie leert je om tussen die vervelende prikkel en je instinctieve reactie een bewuste keuze te maken: hoe ga ik hierop reageren? Moet ik me dit echt aantrekken? Dat is een enorme vrijheid die je wint. Verder probeer ik goed voorbereid te zijn om de dingen die komen zonder nodeloos vooruit te denken. '

Hoe ga jij om met het gebrek aan perspectief en de sombere vooruitzichten?

'Ik heb nooit het gevoel gehad dat er geen perspectief is. Uiteraard had ik geluk dat ik mijn boekhouding op orde heb en geen financiële zorgen heb. Maar ik ben altijd heel nuchter gebleven. Ik heb me gefocust op het hier en nu, in plaats van op dat lichtpuntje dat de hele tijd vooruit geschoven werd. Ik heb geprobeerd om te kijken naar wat er wel kon en niet te hunkeren naar een onzekere toekomst waar ik geen enkele invloed op had. Meditatie was zo'n beetje mijn reddingsboei: in een woelige zee kan je daarop rusten. Het leed verdwijnt uiteraard niet, maar je leert ermee omgaan. Ik denk dat we moeten leren leven met corona en moeten kijken hoe we onze samenleving kunnen aanpassen. Kunnen we open werkruimtes creëren? Openluchttheaters, winkels, terrassen? Die opties liggen nog te weinig op tafel vind ik.'

Waar ben je dankbaar voor?

'Voor zo ongeveer alles. Ik heb ook het idee dat dankbaarheid zichzelf vermenigvuldigt. Ik ben dankbaar dat ik mensen kan inspireren om aan zichzelf te denken. Het is beter om met jezelf aan de slag te gaan dan te proberen om anderen te veranderen. Ik ben dankbaar voor mijn interessante job, of als ik gemakkelijk parkeerplaats vind. Ik ben ook dankbaar dat mijn ouders nog leven, dat ik leuke vrienden heb. Ik denk dat het belangrijk is om regelmatig stil te staan bij de kleine dingen waar je op dagelijkse basis dankbaar voor bent.'

