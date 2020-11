Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: de vijfvingeroefening helpt stress bestrijden.

Is het moeilijk om het hoofd koel te houden? Is je hart aan het bonzen? Beginnen je handpalmen te zweten? De vijfvingeroefening kan soelaas bieden. Het is een eenvoudige ontspannende oefening, die je altijd en overal kunt doen. Zelfs wanneer er mensen naar je kijken, kan je deze oefening haast onzichtbaar uitvoeren en zo jezelf kalmeren. Je kunt je ogen sluiten tijdens de oefening, maar dat hoeft niet. Het is een goed trucje om achter de hand te hebben.

Stap 1: plaats je duim en wijsvinger tegen elkaar

Denk aan een moment dat je lichaam zich prettig moe voelde, zoals na een mooie wandeling, een namiddag ravotten met kinderen, een wellness-uitje, een goede sportsessie, een vrijpartij.

Stap 2: plaats je duim en middelvinger tegen elkaar

Denk aan een moment dat je liefde of warmte voelde. Bijvoorbeeld: na een dikke knuffel, een diepgaand gesprek met een geliefde, het krijgen van een lief kaartje, ...

Stap 3: plaats je duim en ringvinger tegen elkaar

Denk aan een moment dat je een mooi compliment kreeg. Probeer het gevoel dat je toen kreeg opnieuw te beleven. Je bent het waard.

Stap 4: plaats je duim en pink tegen elkaar

Denk aan een prachtige plek waar je ooit bent geweest. Blijf hier een tijdje en probeer het gevoel dat je daar had op te wekken.

Deze tip en talloze andere vind je op checkjezelf.be, de website van de Vlaamse Overheid waar je terecht kunt wanneer het minder gaat.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

