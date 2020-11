Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: shaken, cha cha sliden, twerken, pirouettes draaien, walsen en fist bumpen bij je thuis.

Je volledig overgeven aan het ritme van muziek. Je lichaam door de ruimte bewegen zonder doel. Alles even los schudden en loslaten. Handen in de lucht en luidkeels meezingen. Dansen is een heerlijke vorm van ontspanning, die goed is voor je fysieke en mentale gezondheid.

maar helaas: spontane huiskamerfeestjes met vrienden en familie mogen niet, discotheken zijn gesloten en binnen dansen in clubverband is ook te risicovol. Ongelooflijk jammer, want samen dansen schept of versterkt een band. Toch moeten we tijdens deze crisis het dansen niet volledig opgeven. Draai de volumeknop open in je woonkamer, keuken, badkamer of waar dan ook en shake what your momma gave you.

Alleen, samen met je partner, kinderen of knuffelcontact. Laat je even helemaal gaan op je favoriete nummers. Waan je nu eens disco king of queen, dan weer ballerina. Headbang op rock, twerk op R&B. Beeld je in dat Anna Theresa De Keersmaeker in jouw woonkamer audities houdt voor Rosas. Bang dat het er idioot uitziet? Trek de gordijnen dan dicht en ga helemaal op in je eigen dansmoves. Of ga lekker voor het raam staan en enthousiasmeer je buren of vrienden die in de buurt wonen om op straat of thuis mee te dansen.

De WHO besteedt in een recent rapport ook heel wat aandacht aan de talloze voordelen van dansen: van het verbranden van vet tot het verbeteren van ons geheugen, onze balans, concentratievermogen en zelfverzekerdheid. Je wordt er leniger van, het versterkt je conditie en lichaamshouding en verlaagt je stress levels. Waar wacht je nog op? Schud die benen los.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

