Van de 118 Amerikaanse films die in 2019 werden uitgebracht bevatten 22 (18,6%) personages die homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender of travestiet waren. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse non-profitorganisatie, GLAAD.

Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2018 en het hoogste percentage sinds de metingen begonnen acht jaar geleden. De diversiteit van personages met een andere seksuele geaardheid daalde wel sterk en dat voor het derde jaar op rij: in 2019 hadden 34 procent van deze personages een niet-blanke huidskleur.

Ook wat betreft transseksuele personages gaat het volgens GLAAD de verkeerde kant uit: in 2019 was er namelijk geen enkel transseksueel personage te bespeuren bij de Amerikaanse filmreleases.

