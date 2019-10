Simon de Pury (68), de 'Mick Jagger van de veilingwereld', is 's werelds bekendste auctionaris. De Zwitserse voormalige topman van Sotheby's en Phillips de Pury en muziekfanaat zetelt in de jury van de Accessible Art Fair in Brussel en verzorgt er op 12 oktober een dj-set.

Mijn eerste droom was om kunstenaar te worden. Met dank aan mijn moeder, die me tot mijn verveling rondleidde in zowat elk museum in Basel, maar zo wel mijn interesse in kunst wekte. Na mijn studie aan de academie voor schone kunsten in Tokio was echter geen enkele galerist geïnteresseerd. Een harde klap, maar ook een goede voorbereiding op mijn parcours daarna. Als je professioneel met kunst bezig bent, helpt het als je zelf van het kunstenaarsleven geproefd hebt.

...