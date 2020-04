De Verenigde Naties hebben in de coronacrisis op de uiterst moeilijke situatie van prostituees gewezen. De landen moeten ook de mensenrechten van deze beroepsgroep beschermen, eisen de VN-organisatie UNAIDS en het netwerk NSWP (Global Network of Sex Work Projects).

'Als gevolg van de COVID-19-pandemie maken sekswerkers tijden van nood mee, met volledig verlies van inkomen, toenemende discriminatie en pesterijen.' Uit veel landen komen naar verluidt aanwijzingen dat ze moeilijker of geen toegang meer krijgen tot sociale hulpprojecten.

Bovendien zijn er berichten over razzia's, gedwongen testen op het virus, arrestaties en dreigementen met uitwijzing van buitenlandse prostituees. Beide organisaties eisen in het licht van de quarantainevoorschriften dat dakloze vrouwen toegang krijgen tot gepaste onderkomens.

'Als gevolg van de COVID-19-pandemie maken sekswerkers tijden van nood mee, met volledig verlies van inkomen, toenemende discriminatie en pesterijen.' Uit veel landen komen naar verluidt aanwijzingen dat ze moeilijker of geen toegang meer krijgen tot sociale hulpprojecten. Bovendien zijn er berichten over razzia's, gedwongen testen op het virus, arrestaties en dreigementen met uitwijzing van buitenlandse prostituees. Beide organisaties eisen in het licht van de quarantainevoorschriften dat dakloze vrouwen toegang krijgen tot gepaste onderkomens.