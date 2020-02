In Schotland zullen vrouwelijke hygiëneproducten gratis beschikbaar worden. Labour-politica Monica Lennon introduceerde het wetsvoorstel tegen 'period poverty' in het parlement en kon deze week opgelucht ademhalen toen de wet werd goedgekeurd.

Hoewel de tampontaks nog steeds niet is afgeschaft in het Verenigd Koninkrijk, is er in Schotland een wet goedgekeurd die tampons en maandverband gratis maakt voor alle vrouwen. De hygiënische producten zullen gratis worden verdeeld in apotheken, jeugdclubs en ontmoetingscentra. De kostprijs wordt geschat op 24,1 miljoen pond (ongeveer 28 miljoen euro, nvdr) per jaar. In 2018 zorgde Schotland al voor gratis tampons en maandverband in (hoge)scholen en universiteiten.

Dit wetsvoorstel kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Uit onderzoek van de Schotse overheid blijkt immers dat een kwart van de jonge vrouwen in Schotland problemen heeft om aan vrouwelijke hygiëneproducten te geraken. Zo'n tien procent van de jonge meisjes bleken helemaal geen menstruatieproducten te kunnen betalen, vijftien procent had er problemen mee en negentien procent is overgeschakeld naar een minder goed product omwille van de prijs.

De praktische uitwerking van de wet moet nog gebeuren. Het is dus nog niet duidelijk welke producten er precies gratis beschikbaar zullen worden.

Kritische stemmen

Hoewel vrijwel iedereen het eens is dat menstruatiearmoede moet aangepakt worden, zijn er ook mensen die deze wet niet de beste aanpak vinden. De 24,1 miljoen pond zou volgens hen beter besteed worden aan meer structurele oplossingen tegen armoede. Anderen vinden het logischer om gratis herbruikbare maandverbanden of menstruatiecups uit te delen, in plaats van wegwerpproducten. Aangezien de precieze invulling van de wet nog niet vast ligt, ligt de optie om ook herbruikbare producten aan te bieden in principe nog open.

Hoewel de tampontaks nog steeds niet is afgeschaft in het Verenigd Koninkrijk, is er in Schotland een wet goedgekeurd die tampons en maandverband gratis maakt voor alle vrouwen. De hygiënische producten zullen gratis worden verdeeld in apotheken, jeugdclubs en ontmoetingscentra. De kostprijs wordt geschat op 24,1 miljoen pond (ongeveer 28 miljoen euro, nvdr) per jaar. In 2018 zorgde Schotland al voor gratis tampons en maandverband in (hoge)scholen en universiteiten. Dit wetsvoorstel kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Uit onderzoek van de Schotse overheid blijkt immers dat een kwart van de jonge vrouwen in Schotland problemen heeft om aan vrouwelijke hygiëneproducten te geraken. Zo'n tien procent van de jonge meisjes bleken helemaal geen menstruatieproducten te kunnen betalen, vijftien procent had er problemen mee en negentien procent is overgeschakeld naar een minder goed product omwille van de prijs. De praktische uitwerking van de wet moet nog gebeuren. Het is dus nog niet duidelijk welke producten er precies gratis beschikbaar zullen worden. Hoewel vrijwel iedereen het eens is dat menstruatiearmoede moet aangepakt worden, zijn er ook mensen die deze wet niet de beste aanpak vinden. De 24,1 miljoen pond zou volgens hen beter besteed worden aan meer structurele oplossingen tegen armoede. Anderen vinden het logischer om gratis herbruikbare maandverbanden of menstruatiecups uit te delen, in plaats van wegwerpproducten. Aangezien de precieze invulling van de wet nog niet vast ligt, ligt de optie om ook herbruikbare producten aan te bieden in principe nog open.