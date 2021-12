December is de feest- en pakjesmaand. En ongeacht of je op zoek bent naar een cadeau voor een ander of voor jezelf: in deze acht tijdelijke concept stores is er voor elk wat wils

GENT

WILD DING 66

Wie? Vier vriendinnen, die samen winkeltje gaan spelen, zeggen ze zelf. Maar het opzet van Wild Ding is wel degelijk om uit te groeien tot een platform voor makers van bezielde objecten. Stuk voor stuk uitgekozen door Hilde Bouchez (professor en auteur Het Wilde Ding), Veerle Hamerlinck (bezielster van het creatief bureau Lucky Tree), Isabelle Vermast (grafische duizendpoot) en Marij De Brabandere (styliste, costumière). In April 2022 krijgt het platform een adres in het Design Museum Gent tijdens Design Fest Gent.

Wat? Een brede selectie deco en mode items die allemaal genummerd worden binnen de Wilde Collectie. Anders gezegd, unieke, handgemaakte dingen tussen de 5 en 5000 euro. Denk hobbywerk, speelse uitprobeersels maar ook gebruiksvoorwerpen en kunstwerken van meer bekende en vaak ook Belgische makers. Voor als je echt iets uniek zoekt, een klein erfstuk of object met betekenis.

Extra? Deze pop-up vindt een tijdelijk verblijf in pannenkoekenhuis Gwenola, dat in het collectief geheugen van elke Gentenaar gegrift staat. Het was een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden en alle sociale groepen maar ook een safe house voor vrouwen in moeilijkheden. De verbinding van toen wordt nog eens opgewekt. Op zondagen zullen de Gwenola baksters opnieuw voor extra warmte zorgen met hun overheerlijk pannenkoeken.

Waar en wanneer? Volderstraat 66 in Gent van 3-5 december, 10-12 december, 17-19 december en 21-23 december

CLOUDS CHAPEL

Wie? De gebundelde krachten van Veva Van Sloun (Clouds 9000) die voor de gelegenheid de Kopenhaagse kunstgalerij Les Gens Heureux naar België haalt, Delphine Bekaert (Delfin Ceramics) en Charlotte Gesquière (Lola Lacost)

Wat? De gemene deler van alles wat je er vindt - voornamelijk keramiek maar ook handgemaakte accessoires - is kleur. En hebben we daar nu niet allemaal nood aan?

Extra? Anneli Häkkinen van Les Gens Heureux brengt uitzonderlijk de keramiek collectie van Peter Shire mee naar Gent. De L.A.-based kunstenaar maakt deel uit van de Memphis Group van Ettore Sottsass en is bijzonder 'en vogue' met zijn gespikkelde tassen. De Kardashians, met Kendall Jenner voorop, drinken 's ochtends graag hun koffie uit een tas 'made by Peter'. Of dat een grote meerwaarde heeft? Wie zal het zeggen...

Waar en wanneer? Dendermondsesteenweg 102, Gent op 10 december (17 - 22 u) en 11 december (11 - 17u). Opgelet: inschrijven aangewezen bij charlotte@lola-lacost.com.

A better blend in Antwerpen © MARIE HOUTTEQUIET

BRUSSEL

XMAS BOUTIQUE

Wie? Mode, kunst en architectuur komen samen wanneer Charbel Abou Zeidan (Octogony) zijn intrek neemt in de inspirerende ruimte van Donck Richard Architects waar de muren voor de gelegenheid ook aangekleed zijn met werken gecureerd door Demain, het Brusselse platform voor opkomende kunstenaars.

Wat? Handtassen, juwelen en accessoires van het Belgische label Octogony en een bonte mix van Belgische kunstwerken voor ieders budget. België boven, met andere woorden.

Waar en wanneer?Kleine Zavel 11 in Brussel van 4-5 december, 10-12 december, 17-19 december telkens van 10u30 tot 18u30).

OPEN HOUSE

Wie? Een heel persoonlijke pop-up van beeldend kunstenares Deborah Marion, keramiste Isabel en Helen Conickx die de online juwelen walhalla Rhea Rosso runt.

Wat? Juwelen, kunst en tableware. Ook hier: unieke objecten die je nog eens in een bijzonder huiselijk kader kunt ontdekken want je gaat er bij wijze van spreken op de koffie bij één van de lokale merken.

Waar en wanneer? Kerselarenweg 14 in Weerde op 10 december (vanaf 18u) en op 11 december van 11 tot 16u)

SLO.LI

Wie? De Belgisch-Nederlandse Ségolène Jeanjean verzamelt duurzame producten en diensten

Wat? De pop-up Slo.li, kort voor slow living, is geen klassieke winkel, maar werd ingericht als een "thuis" waar duurzame diensten en producten (KIPLI, Oxfam, Lydie Avril, jeanjean.studio, ..) te ontdekken zijn.

Waar en wanneer? Georges Henri 342 Avenue, 1200 Brussel vanaf 1 december tot 31 maart

slolibrussels.com

ANTWERPEN

LA PETITE BOUTIQUE

Wie? Eindejaarsinitiatief van Gallery FIFTY ONE. Zij nodigden de laatste maanden verschillende ateliers uit om een exclusief object te creëren in samenwerking met de galerie en haar kunstenaars.

Wat? Een eclectisch aanbod van objecten - in beperkte oplage - die niet zouden misstaan in de betere museumwinkel. Zoals de artistieke horloges van LAPS Paris, de natuurlijke lederwaren van Larfeuille Paris, de ambachtelijke kaarsen van Cires Contemporaines en de ambachtelijke koekjes van Maison Dandoy. En dat allemaal naast een ruime keuze aan kunstboeken, speciale edities, posters, ansichtkaarten en andere artsy cadeautjes.

Waar en wanneer? Hofstraat 2 in Antwerpen, van 27 november tot 29 januari telkens op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen tussen 13 en 18u.

Mieke Dierckx © GF

MIEKE DIERCKX

Wie? Zoals de naam het al suggereert: de Belgische handtassenontwerpster Mieke Dierckx die tijdens de kerstperiode haar vertrouwde stek in Westerlo inruilt voor een pop-upshop in Antwerpen.

Wat? Kwaliteitshandstassen van Belgische makelij voor de liefhebbers van duurzame, eerlijke en tijdloze mode. Voor wie een kleiner budget heeft is er dit jaar ook de Smiley Keychain, een sleutelhanger ontworpen door Arthur, het oudste zoontje van ontwerpster Mieke. De opbrengst ervan gaat naar de Warmste Week.

Waar en wanneer? Schutterhofstraat 28 in Antwerpen. De winkel is open van dinsdag tot zaterdag tussen 11u en 18u en dat nog tot eind januari.

A BETTER BLEND

Wie? De jaarlijks terugkerende conceptstore is een initiatief van Anouk Taeymans en Sophie Peelman: twee vrouwen met een hart voor alles wat mooi, Belgisch en duurzaam is.

Wat? Een boeiende en diverse mix die uitsluitend bestaat uit Belgische producten. Je shopt er onder meer beautyproducten van het Belgische CÎME, boeken, interieuritems van IWAS en juwelen van Anna Rosa Moschouti.

Waar en wanneer? Grand Bazaar, Beddenstraat 2 in Antwerpen. De pop-upshop is nog geopend tot 31 december. Wie niet in Antwerpen geraakt, kan z'n slag slaan op de webshop: abetterblend.be/

THE WORLD OF APERITIVO SHOP

Wie? Drankproducent Martini, designmerk Serax en chef-koks Francesco & Julia slaan de handen in elkaar voor een belevingswinkel: een plek waar je alle denkbare ingrediënten vindt voor een geslaagd aperitief tijdens de feestdagen.

Wat? Je kan hier Italiaanse hapjes, drank, tafeldecoratie en geschenkpakketten kopen, maar ook workshops volgen of kookdemonstraties bijwonen.

Waar en wanneer? Korte Gasthuisstraat 9 in Antwerpen. De pop-up is nog open tot 31 december, en dat dagelijks van 10u tot 18u.

The World of Aperitivo Shop © GF

