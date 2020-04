Winkels zijn dan wel gesloten, shoppen bij Belgische handelaars kan nog altijd online. En het is ook een heel klein beetje sport, dat sprinten als de bel gaat.

Collectors Club

...

Collectors ClubNa vier offline seizoenen zette Collectors Club eind maart zijn eerste stappen online. De lancering van de webshop komt met de sluiting van alle kledingwinkels net op het juiste moment. Het Belgische label is een project van Nele en Veerle Van Doorslaer, de zussen achter de multimerkenboetieks A Suivre. Zij verzamelden een clubje van jong, aanstormend talent rond zich voor de creatie. Op de nieuwe website kun je, uiteraard, per kledingcategorie shoppen, maar ook de favoriete looks van influencers als Tiany Kiriloff zijn er te koop. @collectorsclub.cc, collectorsclub.cc IvyNog geen jaar geleden opende Isabelle Verhaegen haar winkel Ivy in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Mechelen. Daar verkoopt ze een interessante selectie van merken, waaronder de Hongaarse labels Nanushka en Áeron en het Zweedse Rodebjer. Isabelle past zelf elke dag een ander stuk op de stories van Ivy, zodat haar klanten weten hoe de kleding valt. Met de code ' staysafe15' krijg je 15 procent korting op de lente-zomercollectie. Alle verzendingen binnen de EU zijn gratis. @ivy_mechelen, ivymechelen.com The Wonder YearsMaed for Mini, Bobo Choses, Tinycottons, Mingo... The Wonder Years heeft zowat elk hip baby- en kindermerk in zijn aanbod. Naast kleding hebben ze ook een ruime selectie (vooral duurzaam) speelgoed en decoratie. De winkel is dan wel gesloten, eigenaars Lotte Van Hoeymissen en Rienke Lemarcq zijn er elke dag te vinden. Ze maken filmpjes voor hun stories van elk stuk dat in de winkel hangt en bespreken de pasvorm, print en stylingmogelijkheden. Zo hopen ze hun klanten dezelfde service te bieden als in real life. @thewonderyears.be, thewonderyears.be IconDe naam zegt het zelf: dit is een iconische winkel in Brussel. Ze hebben een mooi en modieus aanbod internationale designermerken voor dames, waaronder het hippe accessoiremerk Wandler en het in LA gevestigde label Simon Miller. Ook de Belgen zijn er goed vertegenwoordigd. Zo vind je er onder meer Bernadette, van het Antwerpse moeder-dochterduo Bernadette en Charlotte De Geyter, en het prachtige breigoed van de Brusselse Valentine Witmeur. Alle verzendingen binnen de Benelux zijn gratis. @iconstorebrussels, icon-shop.be L'OriginalL'Original is niet zomaar een sneakershop, het is een van dé sneakershops van België, met klanten tot ver buiten onze landsgrenzen. De winkel uit Namen biedt niet alleen de populaire sneakers van het moment, maar ook exclusieve, limited edition exemplaren die elders moeilijk te vinden zijn. Een van de hot items van het moment is deze Instapump Fury Trail voor mannen. Prijs: 200 euro, via loriginalnamur.com, @loriginalnamur.TorpDigitale early adopters Stéphanie Anseeuw en Wannes Vandaele waren snel mee met Instagram en hoe het platform commercieel interessant kon zijn voor hun interieurzaak. Omwille van de pandemie gaan ze een stapje verder. "We doen nu dagelijks een videocall doorheen de showroom met klanten. Zo kunnen we perfect aftoetsen welke richting we uit moeten eens het huisarrest voorbij is. Het blijft voorbereidend werk, we verwachten geen verkoop. Een mooi meubel koop je gewoonweg niet online, daar moet je eerst in zitten of aan voelen voor je effectief knopen doorhakt." @torp.be, torp.be LuxNet om te kunnen concurreren met het wereldwijde web heeft Laure-Anne Van Heuverswyn altijd enorm ingezet op haar productkennis. Een webwinkel stond al even op haar lijstje, maar bleek tot een maand geleden niet noodzakelijk. Op haar gloednieuwe site vind je lampen van onder meer Gubi, Oluce, Muller Van Severen of Bultin, maar ook ethisch verantwoorde producten van The Wanderful en Roos Vandekerckhove. Binnenkort wordt ook het werk van Maria Scarpulla aan de collectie toegevoegd. @luxlightstore, luxlightstore.be MamuliSinds 2014 wordt een deel van het huis van Sylvie Schollier, dat zich midden in een bos bevindt, ingepalmd door haar conceptstore Mamuli. Een webshop en Instagramaccount bestonden al, maar het gemis aan sociaal contact met haar klanten leidde tot Mamuli Quarantaine TV. "Het is niet de bedoeling om louter verkoop-tv te spelen, wel om een beleving mee te geven", verduidelijkt ze. Haar twee kinderen werden intussen ingeschakeld als cameraman en socialmediaconsultant. En dat zorgt voor een dagelijkse dosis spontane huiselijkheid. @mamuli_lifestyle, mamuli.be We are all in this together van Initials LAGeen decoshop, wel een fotografieagentschap dat zijn fotografen tracht te ondersteunen. Dankzij het initiatief van Lies Muys kun je betaalbare prints in beperkte oplage bestellen. En het mooie is: ieders werk wordt tegen dezelfde prijs verkocht en de winst wordt gelijk verdeeld onder de fotografen. Hoog tijd dus om je muren op te leuken met werk van Frederik Vercruysse, Eva Donckers of Victor Pattyn. ila-foundation.myshopify.com OuiHaar gedwongen vrije tijd spendeert Pascale Wagelmans vandaag op Instagram. Op haar stories toont ze dagelijks een selectie vrouwenkleding en kleinere decospullen die ze makkelijk aan huis kan laten leveren. Persoonlijk advies geeft ze gewoon via DM ( direct message). Je kunt bij haar terecht voor de bekendste Scandinavische interieurmerken, vintage houten meubelen, objecten in albast en Afghaanse tapijten en kussens. @oui_hasselt, oui-shop.be Brow Wax Bar Tot je je wenkbrauwen opnieuw kunt laten shapen en microbladen in deze populaire brow bar, kun je op de webshop alvast make-up en verzorging voor wenkbrauwen kopen. Eigenares Naomi De Vries biedt ook gratis online-intakegesprekken aan waar je al je vragen kunt stellen over microblading, powder brows en laserontharing. Zodat je na de lockdown meteen je behandeling kunt inplannen. @browwaxbar, browwaxbar.be Bio'ty LabTwee jaar geleden nam Anne Poelmans, in een vorig leven styliste en webredacteur voor Elle, de beautyshop Bio'ty Lab over. Ze specialiseert zich in natuurlijke producten, zonder chemicaliën, voor het hele gezin. Haar persoonlijke favoriet? De make-up van Rms Beauty, met in de top drie: de 'Un'Cover up concealer (bye wallen), het luminizing powder en de cream foundation. biotylab.com, @biotylab ParfumaLeuk: het verkoopteam van de Antwerpse parfumerie deelt zijn lockdownbeautytips op Instagram. Je kunt er ook makkelijk bestellen. Zie je er wat pips uit van al dat binnen zitten? De blush in de cultkleur Orgasm van Nars is een bestseller. Parfuma verkoopt het merk exclusief voor ons land. Verzending is momenteel gratis. Blush in Orgasm, 32 euro, via parfuma.com en @parfuma Beauty by KroonenDe Brusselse nicheparfumerie werd in april tien jaar. Een verjaardag zonder feestje, maar wél met een exclusieve geur die eigenares Ioana Kroonen met parfumeur Emmanuelle Moeglin van Experimental Perfume Club ontwikkelde. Le Beau 49 geurt naar bergamot, iris en amber, de naam verwijst naar het adres van de zaak. Kopen kan op de webshop. Prijs: 115 euro voor 50 ml. @beautybykroonen, beautybykroonen.com CîmeZolang de coronamaatregelen gelden, biedt het Belgische natuurlijke merk gratis verzending aan in eigen land én 10% korting op het handenduo, de Nuts About You hand & body wash en de For Your Hands Only nutri-intensive hand cream. Zoals altijd gaat een deel van de opbrengst naar het Little Doctors-project in Nepal van de Nepal Trust. 27,18 euro voor het duo, via cime-skincare.com Fonteyne The KitchenDe traiteurzaken van familiebedrijf Fonteyne The Kitchen zijn een gevestigde waarde in het Brusselse. Ook in coronatijden openen ze hun deuren, maar als je liever je kot niet uitkomt, kun je kiezen voor een weekbox, met daarin drie of meer vers bereide gerechten. Per maaltijd betaal je tussen de 9 en 14 euro. Levering is mogelijk in de regio van Brussel en Antwerpen, bij afhaling in de winkel krijg je 15 euro korting. weekbox.be, @weekboxbe Borgo GelatoWat doe je wanneer er een gezondheidscrisis losbarst, enkele jaren nadat je je medische carrière inwisselde voor een populair ijssalon? Juist: je sluit je net na de winterstop heropende zaak en je meldt je aan voor de medische reserve. Dat is alleszins wat Tom Speltincx, eigenaar van het Antwerpse Borgo Gelato, zonder aarzelen deed. Net in deze dagen hebben we echter ook nood aan troost: enter ice-olation boxes. Afhalen kan in Bar Brul, een zaak in Borgerhout die ook allerlei lekkers online aanbiedt. Levering is mogelijk in Borgerhout en Antwerpen-Noord. borgogelato.be, @borgogelato. Bar Brul, Karel de Preterlei 222, 2140 Antwerpen. DierendonckSlagerij Dierendonck is wereldberoemd in België om zijn kwaliteitsvlees. Wie een uitstekend stukje mals vlees mist, kan dat bestellen via de online shop, maar voor wie na de vele weken quarantaine inspiratie mist in de keuken zijn er ook de 'meat boxes'. Je hebt keuze uit verschillende pakketten, van een familieassortiment charcuterie tot een huisgemaakt traiteurpakket. Alles kan aan huis geleverd worden. dierendonck.shop, @dierendonck Brussels Beer ProjectSkype in stijl en haal er een lekker lokaal gebrouwen biertje bij. Brussels Beer Project zag met de sluiting van horecazaken een grote inkomstenbron wegvallen, maar brengt nu samen met de beschutte werkplaats Manufast survival packs aan huis. Op de webshop vind je tijdelijk ook enkele gastbieren van andere Brusselse brouwerijen die in hetzelfde schuitje zitten. Bij het afrekenen kun je een donatie doen aan het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. brusselsbeerproject.myshopify.com, @brusselsbeerprojectProefIn één klik mee zijn met alles wat nieuw is voor foodies? In een Proef Box zitten producten van verschillende vernieuwende ondernemers die samenwerkten met het foodlab Proef. De Food Box kost 50 euro en bevat negen producten, zoals dumplings, vegan kaas en minigroenten. De Drink Box verzekert je voor 65 euro van een gezellige week met onder andere kombucha, een biologisch energiedrankje en wijnen. Ophalen kan in Schellebelle, levering aan huis enkel in de regio's Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Brussel. Per verkochte doos gaat er een donatie naar Feed The Nurses, dat zorgverleners van lekker eten voorziet. bit.ly/proefboxproef, @proeflabproef