Wat is het belangrijkste dat ouders moeten weten? Meer dan twintig jaar borrelde die vraag in het hoofd van de Britse psychotherapeute Philippa Perry. Tot ze haar antwoorden neerschreef in een boek over opvoeden. Het werd een internationale bestseller.

Hoe krijg ik mijn vierjarige zoon zover dat hij tijdens het avondeten aan tafel komt zitten, in plaats van door het huis te rennen?' 'Hoe streng mag ik als stiefouder zijn?' 'Wat als je echt, echt even genoeg hebt van het ouder-zijn?' Op een zaterdagnamiddag, in een bomvol klaslokaal van The School of Life in Antwerpen, wordt Philippa Perry (62) overspoeld met vragen van mannen en vrouwen die zich hebben ingeschreven voor haar workshop. Het onderwerp: hoe word je een betere ouder. De vermaarde Britse psychotherapeute, fluo-oranje bril op de neus, haar in een strakke bob gekamd, luistert en adviseert. 'Hoe heet je zoon? Andreas? Wat je kunt doen is Andreas vergezellen tijdens een van zijn rondjes rond de tafel en terwijl jullie door de woonkamer rennen vraag je hem wat hij nodig heeft om bij jullie aan tafel te komen zitten. Wil hij dat je hem een verhaaltje voorleest bij het eten? Dan is dat zo. Wanhoop niet, Andreas is vier. Hij zal die fase ontgroeien. Het belangrijkste is dat jullie samen tot een oplossing komen.'

...