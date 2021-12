Als boeken nog steeds het ultieme eindejaarscadeau zijn, liggen er gezien de papierschaarste binnenkort dan allemaal e-readers onder de kerstboom? Vier nieuwsgierige leken van onze redactie doen de test.

1. Kobo Libra 2

Beautyredactrice Isabelle Willot (54): "De markttrend gaat in de richting van grotere leestoestellen, maar dit toestel is nog steeds klein en licht (215 g), waardoor het goed in de hand ligt. De opslagcapaciteit van 32 GB komt overeen met 24.000 e-books (maar wie heeft er nu echt zoveel ruimte nodig?) en 150 audioboeken die kunnen worden beluisterd met een hoofdtelefoon dankzij Bluetooth-technologie. Het toestel is waterdicht, wat van pas zal komen tijdens de zomervakantie. Hij bleef drie weken opgeladen, met een gemiddeld gebruik van minder dan een uur per dag. Het boek was voorzien van een 'slaaphoesje' dat erg handig was om het te beschermen, maar ook om de e-reader aan en uit te zetten. Ook al kun je het scherm gewoon aanraken, zijn de extra toetsen voor het omslaan van de pagina's naar mijn mening een pluspunt om de voortgang van het lezen te voelen. De directe wifi-verbinding is een pluspunt als je rechtstreeks boeken wilt kopen bij de boekhandelservice van Kobo."Gezwicht voor de e-reader?"Zonder aarzelen! Ik vind het elegant en zeer aangenaam om te gebruiken. De instellingen zijn zeer intuïtief, waardoor ik meer gelezen heb. Vooral omdat ik zo 's nachts kan lezen in geval van slapeloosheid zonder de persoon die naast me ligt wakker te maken. Aangezien je ook de lettergrootte gemakkelijk kan wijzigen, kan ik lezen zonder bril, iets dat voor mij normaal gezien onmogelijk is geworden wanneer het een beetje donker is in de kamer. Het is heel gemakkelijk om boeken te kopen via Kobo. Ik ben echter minder overtuigd door de selectie van het abonnementspakket dat zeer weinig recente boeken aanbiedt (in het Frans). Het enige nadeel? Ik ben een fervent lezer die meestal boeken leent van de bibliotheek omdat ik niet de behoefte voel om de boeken te bezitten. Ik hou meer van het idee dat ze door verschillende handen gaan. De hoge prijs van e-books schrikt mij dan ook nog te veel af in vergelijking met papier. Maar dit is een probleem voor alle e-readers."Redacteur Jorik Leemans (26): "Aangezien ik al vaak genoeg achter een scherm zit, heb ik lang weigerachtig gestaan tegenover e-readers. Toch geloof ik dat de compacte, lichte toestellen er net voor kunnen zorgen dat ik vaker een boek meeneem. De Storytel Reader weegt amper 200 gram en verdwijnt daardoor moeiteloos en onopgemerkt in mijn rugzak. Nochtans zou het apparaat dankzij zijn geheugen van 8 GB tot 3000 boeken kunnen opslaan. Probeer die maar eens in je rugzak te krijgen. Storytel begaf zich eind 2020 op de Vlaamse markt met zijn bibliotheek van luisterboeken en e-books, maar lanceerde pas afgelopen zomer zijn eigen e-reader. Bij de Storytel Reader ben je verplicht een abonnement (12,99 euro/maand, maar er zijn ook voordelige familiepakketten beschikbaar, nvdr.) op de streamingdienst voor boeken te nemen. Als je rekent dat het gemiddelde e-book om en bij de 10 euro kost, lijkt me dat in de eerste plaats vooral aantrekkelijk voor seriële digitale lezers die definitief papieren boeken achter zich willen laten. Afhankelijk van je leestempo kan je zo immers heel wat geld besparen. Ook voor gezinnen met kinderen en voor fans van luisterboeken is het platform een walhalla. Dankzij Bluetooth beluister je de verhalen moeiteloos met je hoofdtelefoon.Het verplichte abonnement is dan weer minder interessant voor mensen als ik die de e-reader eerder als een extra aanvulling op hun leeservaring zien, en in de eerste plaats toch liever op papier willen blijven lezen. Bovendien ontdek ik dat de digitale bibliotheek van meer dan 300.000 luister- en leesboeken niet alle titels bevat die ik wil lezen. De eerste twee recent verschenen boeken die ik opzoek zijn niet beschikbaar, of enkel in audioversie. Dat is jammer, want het maakt dat je alsnog een extern exemplaar moet aanschaffen als je je al op een boek verheugd hebt."Gezwicht voor de e-reader? "Het toestel is erg aangenaam in gebruik, van het opzoeken van nieuw leesmateriaal tot het aanpassen van lettergrootte en schermhelderheid. Ook bij weinig licht lees ik moeiteloos verder, zonder het gevoel te hebben dat ik alweer achter een scherm zit. Voor op vakanties lijkt het me dan ook ideaal om niet met zware boeken te moeten zeulen. Alleen opteer ik wellicht toch voor een e-reader waarbij ik geen abonnement moet nemen, aangezien ik de meeste boeken nog steeds op papier wil lezen. Een andere optie is dat ik enkel in de periodes waarin ik veel lees even nieuw leven blaas in mijn abonnement, aangezien je het zonder probleem weer kan stopzetten. Want ook deze scepticus moet toegeven: het is de uitgelezen manier om meer te lezen."Eindredactrice Ilse Ceulemans (53): "De Vivlio Inkpad 3 zet zich in de markt als een toestel dat meer is dan enkel een e-reader. Zo kun je er audioboeken (en muziek) mee luisteren en op het internet surfen. Daarnaast is er de ingebouwde webshop van Standaard Boekhandel, waarmee je in een vingerknip boeken downloadt (je kunt er ook boeken van andere aanbieders op zetten). Jammer genoeg werken de high tech functies zoals de mp3-speler traag vergeleken met het toestelletje dat de gemiddelde 21ste-eeuwse mens al in zijn broekzak heeft zitten. De Inkpad 3 is wel vederlicht (210 g), het is makkelijk navigeren en de opslagcapaciteit is 8 GB wat overeenkomt met 4000 e-books, wat je nog fors kunt uitbreiden met een geheugenkaart." Gezwicht voor de e-reader?"Een lichtgewicht in je handtas en toch altijd en overal kunnen lezen wat je wilt: ik begrijp niet dat ik niet eerder overstag ging. Ik vond het ook prettig om de grootte van de letters te kunnen aanpassen waardoor ik op de trein en op perrons kon lezen zonder telkens mijn leesbril kwijt te raken in het oneindige universum van mijn handtas. Thuis zou ik er niet zo makkelijk naar grijpen, omdat er voor mij niets gaat boven het gevoel fysiek terug te bladeren naar een passage en ze opnieuw te lezen of de nog te lezen bladzijden eens tussen mijn vingers te laten waaieren. Persoonlijk zou ik ook voor een eenvoudiger maar sneller model e-reader kiezen zonder al te veel willen-maar-niet-kunnen-opties die de prijs opdrijven zonder een echte meerwaarde te bieden."Moderedactrice Ellen De Wolf (37): "De PocketBook heeft veel troeven voor zijn prijs: een touchscreen, zelf in te stellen dag- en nachtverlichting en is niet verbonden aan een abonnement of vaste store om je e-books te kopen. Die vrijheid zorgt er wel voor dat je als leek even moet zoeken naar de beste manier om e-books aan te kopen. Via 'webwinkel' kom je op google terecht en word je wat aan je lot overgelaten. Er zit bovendien een klein beetje vertraging op het toetsenbord. Een snelle google search - op mijn pc, niet de e-reader - leert me dat het makkelijker is om de boeken eerst te downloaden op je pc en dan met het bijgeleverde kabeltje over te zetten naar de PocketBook. Dat lukt wel snel en zonder problemen. Het gebruik zelf is zeer intuïtief voor wie gewoon is met een smartphone te werken. Je swipet de menubalk naar beneden en tikt op de app of functie die je wilt aanpassen. De lettergrootte veranderen doe je net als op je smartphone, met je vingers op het scherm. De PocketBook heeft ook drukknoppen voor wie dat verkiest. Behalve boeken lezen kan je ook audioboeken beluisteren op deze e-reader, surfen op het internet - maar verwacht niet dezelfde snelheid als op je smartphone - en spelletjes spelen zoals schaken, sudoku en patience."Gezwicht voor de e-reader?"Het design en de lichtheid van dit toestel zijn troeven. De E Ink Carta technology en SMARTlight zorgen ervoor dat je ogen gespaard blijven, ook 's avonds in bed bij beperkt licht. En natuurlijk de onafhankelijkheid van het merk PocketBook: je koopt e- en audioboeken waar je zelf wilt. De webwinkel-toets zou ik dan weer niet gebruiken. Die zorgt, bij mij althans, enkel voor frustraties, terwijl er makkelijkere manieren zijn om boeken op deze e-reader te downloaden. Kleine tip: ga op je pc niet op zoek naar PocketBook, maar Touch HD als je je boeken wilt verslepen.Ik ga door het gemakkelijke meeneemformaat en de lichtheid van het toestel meer door lezen, en dat alleen is een reden om er eentje te kopen. Het zal voor mij nooit papieren boeken vervangen, maar het is een handige aanvulling."