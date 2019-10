Ontwerper en biotechnoloog Jalila Essaïdi: 'School werkte niet voor mij'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

Jalila Essaïdi (38) is de oprichter en directeur van BioArt Laboratories in Eindhoven. Ze maakte naam met een kogelwerende mensenhuid van spinnenzijde en textiel van koeienmest, en is deze maand ambassadeur van de Dutch Design Week.

Volgens mijn ouders was ik altijd al een buitenbeentje. Een kind dat speelgoed uit elkaar haalde, gefascineerd was door de natuur en zieke diertjes aansleepte. (lacht) Maar ik heb mijn nieuwsgierige aard ook van mijn vader, een medisch ingenieur en uitvinder die vaak wetenschappers, filosofen en kunstenaars over de vloer kreeg. Thuis deed ik niets liever dan mee aan tafel schuiven en naar hun boeiende gesprekken luisteren.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×