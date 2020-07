De ontbossing in Europa is na 2015 met 49 procent toegenomen vergeleken met het gemiddelde van de vier jaren daarvoor. Dat constateren onderzoekers van het Joint Research Centre in Italië, een onderzoeksinstituut van de Europese Commissie.

Het verlies van biomassa is tussen 2016 en 2018 zelfs nog sneller gegroeid, met 69 procent ten opzichte van de vier jaren daarvoor. De toename is een gevolg van de recente groei van de houtmarkten, bio-energie en internationale handel, zeggen de onderzoekers.

Opvallend is dat tegelijkertijd het beboste oppervlak in Europa groeit. Deze nieuwe aanplant neemt echter veel minder CO2 op dan oude bomen.

Klimaatdoelen in gevaar

De onderzoekers constateren ook dat de Europese klimaatambities na 2020 in gevaar komen, als de ontbossing in dit tempo doorgaat. Het verlies van CO2-opslag door bossen betekent dat er extra emissiereductie in andere sectoren nodig is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

De ontbossing concentreert zich in vooral in Scandinavië en de Baltische staten, en ook op het Iberische schiereiland.

Het onderzoek is gisteren gepubliceerd in Nature.

