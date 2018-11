Ondernemer Theo Vaes: 'Niet mogelijk om armoede af te schaffen? Nonsens'

Wanneer je zelf je leergeld moet betalen, besef je pas hoe duur dat is. De school was voor mij een fiasco. Tot grote opluchting van de leerkrachten heb ik die vrij snel opgegeven. Achteraf bekeken niet de beste keuze, want als ik een vak wilde leren, moest ik een tijd in een bedrijf meedraaien. Ik ben achtereenvolgens piloot, fruitkweker en loodgieter geweest en heb een bouwbedrijf gerund. Na een aantal crisissituaties vond ik 25 jaar geleden, toen ik consultant werd, toch enige stabiliteit.

...