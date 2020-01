Welke tentoonstellingen en nieuwe musea mag je het komende jaar niet missen? Twintig tips in binnen- en buitenland.

1. Slimmere mode

Iris van Herpen en Hussein Chayalan zijn enkele experimentgerichte ontwerpers van wie stukken te zien zijn in de jongste expo van het Haus der elektronischen Künste in Bazel. Making Fashion Sense gaat na hoe nieuwe materialen, AI en andere technologische innovaties de mode veranderen en verduurzamen.

Making Fashion Sense, HeK, Bazel, 16 januari tot 8 maart.

2. Vrouwen op straat

Het feminisme is nog nooit zo hip geweest, beweerde historica Gita Deneckere (UGent) in De Morgen. Hoog tijd voor het Brusselse Belvue Museum om terug te blikken naar de hoogdagen van de vrouwenbeweging in België in de jaren zeventig. Protest tegen genderongelijkheid op het werk, in het onderwijs en thuis, oproepen tot body positivity, de strijd tegen stereotypen en geweld: de thema's zijn brandend actueel.

Vrouwen vrij, een andere wereld, Belvue Museum, 20 februari tot 24 mei.

3. Man man

Een fotografe die het mannelijke kruis fotografeert met een telelens, de vestimentaire codes van gays in San Francisco, ontgroeningsrituelen in mannelijke studentenclubs en verwarrende portretten van Talibanstrijders met wapens en bloemen: het hoort allemaal bij de Masculinities-expo in de Londense Barbican Art Gallery. Meer dan driehonderd werken van onder Robert Mapplethorpe, Herb Ritts en Collier Schorr tonen de complexiteit van mannelijkheid door de ogen van fotografen en filmmakers.

Masculinities: Liberation through Photography, Barbican Art Gallery, Londen, 20 februari tot 17 mei.

Rusty van Catherine Opie, 2008. © GF / Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles & Thomas Dane Gallery, London

4. Koolhaas op den buiten

Wat blijft er in de toekomst over van het platteland? Welke impact hebben onder meer de klimaatverandering en migratiestromen en is artificiële natuur soms beter dan echte natuur? Architect Rem Koolhaas en de directeur van diens researchinstituut AMO Samir Bantal zoeken het uit in het Guggenheim Museum in New York.

Countryside, The Future, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 20 februari tot 14 augustus.

Rem Koolhaas onderzoekt de toekomst van het natuurlijke landschap in het Guggenheim Museum. © GF / Pieternel van Velden

5. Flamboyante schoenen

'Goede schoenen zijn als wijn', beweert Christian Louboutin. De Franse ontwerper brengt in het Parijse Palais de la Porte Dorée zijn inspiratiebronnen en liefde voor vakmanschap samen met zijn meest spraakmakende ontwerpen en nooit eerder getoonde samenwerkingen met onder meer David Lynch.

Christian Louboutin, Exhibition[niste], Palais de la Porte Dorée, Parijs, 26 februari tot 26 juli.

De Degrastrass van Christian Louboutin. © GF / Jean-Vincent Simonet

6. Veelzijdige vrouw

Gae Aulenti (1927-2012) was de Italiaanse architecte die in 1981 het interieur van het Parijse Musée d'Orsay mocht vormgeven en in 1985 de restauratie van het Palazzo Grassi in Venetië in goede banen leidde. Het Vitra Design Museum zet haar veelzijdigheid in de verf en kijkt ook naar haar werk op het vlak van industrieel design, meubilair, toneelontwerp en verlichting.

Gae Aulenti: A creative universe, Vitra Design Museum, Weil am Rhein, 29 februari tot 28 juni.

De Locus Solus van Gae Aulenti uit 1965. © GF / Vitra Design Museum / Andreas Sütterlin

7. Eindhoven - Gent - Tokyo

Bijna dertig jaar nadat op dezelfde plek de ideeën van de Eindhovense School werden voorgesteld, blikt deSingel terug op de impact van de architecten van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Rond diezelfde tijd belichten de Gentse architecten de vylder vinck tailleu in deSingel de link tussen architectuur uit Vlaanderen en Japan, een expo die eerder in Tokyo te zien was.

De Eindhovense School - Een vergeten avant-garde, deSingel, Antwerpen, 3 maart tot 14 juni.

Re-practice, deSingel, Antwerpen, 21 februari - 14 juni.

Een nooit gerealiseerd ontwerp van Jos van Eldink voor het Russische consultaat in New York uit 1987. © GF / deSingel

8. Van Eyck en kleur

Het Gentse Museum voor Schone Kunsten organiseert de grootste tentoonstelling rond Jan van Eyck ooit, en daar haakt het Design Museum Gent op met Kleureyck. Het kleurgebruik van de schilder vormt het uitgangspunt om 'kleurgevoelige' designers uit binnen- en buitenland voor te stellen. De historische salons van Hotel de Conick worden daarbij experience rooms waar hedendaagse designers nieuwe werken rond kleur en de zintuigen maken.

Kleureyck, Design Museum Gent, 13 maart tot 6 september.

Het Gentse duo Les Monseigneurs maakt zijn opwachting in een van de Kleureyck-experience rooms. © GF / Design Museum Gent

9. In de boîte

De Studio 54-documentaire op het Sundance-filmfestival in 2018, de Studio 54-collectie van Michael Kors in 2018: veertig jaar na haar sluiting (de oorspronkelijke nachtclub was slechts 33 maanden geopend) prikkelt de plek nog steeds de verbeelding. Het Brooklyn Museum houdt het vuur warm met een expo waarin nooit eerder getoonde foto's, filmbeelden, outfits en decorstukken een licht werpen op de Big Apple in de jaren zeventig.

Studio 54: Night Magic, Brooklyn Museum, 13 maart tot 5 juli.

1977: Bianca Jagger viert haar verjaardag in de Studio 54. © GF / Rose Hartman / The Artists Company.

10. Expo op het bord

Tentoonstellingen over voeding waren een trend het voorbije jaar, en die houdt aan. Zo bekijkt het Parijse Musée de l'Homme ons eten door een culturele en ecologische bril in Je mange donc je suis, een expo die nog loopt tot 7 juni. Vanaf maart springt ook het Centre d'innovation et de design in Grand-Hornu op de kar, met een expo over de geschiedenis en de toekomst van food design, en wat dat zegt over ons en onze eetgewoonten.

Serial Eater, CID Grand-Hornu, 29 maart tot 26 juli.

© GF / Stéphane Bureaux

11. Make-up

Interactieve tentoonstellingen genoeg, maar spelen met eyeliner en krultangen? Daar maakte het gloednieuwe Makeup Museum in New York van, het eerste in zijn genre. Bij de opening in mei gaat ook de eerste tijdelijke tentoonstelling van start, over make-up in de jaren vijftig - de geboortedatum van de moderne cosmeticaindustrie - en de impact van iconen als Marilyn Monroe en Greta Garbo.

Pink Jungle: 1950s Makeup in America, Makeup Museum, New York, vanaf mei.

© GF / Makeup Museum

12. Bizar

Stranger Things? Voor minder dan een parallelle wereld kan het Groninger Museum niet gaan met zijn nieuwe modetentoonstelling. Stukken uit de kleding- en designcollecties worden op bizarre manier gecombineerd in surrealistische scènes, genre Viktor&Rolf meets Studio Job.

Stranger Things, Groninger Museum, 29 mei tot 21 maart 2021.

13. Sneaker preview

Rariteiten, cultklassiekers, limited editions: het Design Museum in Londen weet hoe je de aandacht van sneakerfanaten trekt. Sneakers Unboxed belooft een inkijk in het maakproces en de nieuwste technologie, maar toch vooral recent en minder recente modieus schoeisel van grote sportmerken en modehuizen.

Sneakers Unboxed: Studio to Street, Design Museum, Londen, 6 mei tot 6 september.

© GF / Design Museum

14. Kunst met Pinault

Luxemagnaat François Pinault - nettovermogen 33,5 miljard euro - is naast de stichter van de groep achter onder meer Gucci en Yves Saint Laurent en eigenaar van veilinghuis Christie's ook een verwoed kunstverzamelaar. Zijn collectie zal vanaf midden juni het tentoonstellingsprogramma stofferen van de Bourse de Commerce - Pinault Collection, een nieuwe kunsttempel in de voormalige thuis van de Parijse Kamer van Koophandel. De renovatie van het monumentale gebouw werd verzorgd door Tadao Ando, de architect die eerder ook Pinaults andere musea in Venetië remodelleerde, het Palazzo Grassi en de Punta della Dogana.

De centrale hal van de Bourse de Commerce in Parijs. © GF / Patrick Tourneboeuf Tendance Floue voor de Collection Pinault, Parijs.

15. Alice & Alice

Designers als Jean Paul Gaultier en Stella McCartney, fotografen als Tim Walker en Annie Leibovitz: referenties genoeg als het gaat over de impact van Alice in Wonderland op de modewereld. Fans van het kinderboek uit 1865 en de vele verfilmingen moeten deze zomer in Rotterdam én Londen zijn, want zowel de Kunsthal als het V&A duiken in het konijnenhol om de droomwereld van Alice en haar invloed op de creatieve sectoren tot leven te brengen. Beide instituten beloven een immersieve en multimediale ervaring in een theatrale scenografie - mad as a hatter dus.

Wonderland, Kunsthal Rotterdam, 27 juni tot 31 oktober.

Alice: Curiouser and curiouser, V&A, Londen, 27 juni tot 10 januari.

16. Pradaland

Ruim veertig jaar nadat Miuccia Prada aan het hoofd kwam te staan van het luxelederwarenbedrijf van haar familie, is haar naam synoniem met een intellectuele, uitdagende benadering van mode en kruisbestuivingen met design, architectuur en kunst. Het Londense Design Museum belooft de grootste tentoonstelling over het modehuis tot nog toe, inclusief bijdragen van huisarchitecten Rem Koolhaas en Herzog & de Meuron. Zei daar iemand ugly chic?

Prada. Front and Back, Design Museum, Londen, 1 september tot 31 december.

Het defilé voor de lente-zomercollectie van 2020 van Prada. © GF / Design Museum / Agostino Osio

17. Uit & thuis

Het najaar brengt de langverwachte heropening van het Antwerpse ModeMuseum. Tweeënhalf jaar renovatiewerken zullen de instelling onder meer achthonderd vierkante meter extra tentoonstellingsruimte opleveren. Daardoor zal de vaste collectie, goed voor zo'n dertigduizend objecten, voortaan permanent tentoongesteld worden. Tot dan is er in Kortrijk en Antwerpen Textiel in verzet, over de bijzondere rol van kleding in het leven van mensen die tegen de stroom ingaan.

Textiel in verzet, tot 16 februari in Texture, Kortrijk, nadien in Kunsthal Extra City, Antwerpen, 21 maart tot 19 april.

Syrische vluchtelingen aan het werk voor Libanese ontwerpers in een vluchtelingkamp in het zuiden van Beiroet. © GF / Mashid Mohadjerin

18. Wandelen door magazines

Het tijdelijk gesloten Palais Galliera in Parijs pakt in oktober uit met een verdubbeling van de expositieruimte en Vogue Paris 1920-2020, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het magazine. De enige buitenlandse editie met een stad in de naam wordt een sterrol toegedicht in de opkomst van Parijs als modecentrum. Daarvoor is er Harper's Bazaar in het Musée des Arts Décoratifs, dat de nadruk legt op spilfiguren als Diana Vreeland en fotografen als Peter Lindbergh, en een terugblik op de modeshoots van Man Ray voor onder meer Vogue en Vanity Fair in het Musée du Luxembourg.

Vogue Paris 1920-2020, Palais Galliera, Parijs, oktober tot januari 2021.

Harper's Bazaar, Musée des Arts Décoratifs, Parijs, 28 februari tot 5 juli.

Man Ray et la mode, Musée du Luxembourg, 9 april tot 26 juli.

Een cover uit 1964, gefotografeerd door Hiro. © GF / Musée des Arts Décoratifs.

19. Derde keer Dior

Na het Musée des Art Decoratifs (2017) en het V&A (2019) waagt ook het Kunstmuseum in Den Haag zich aan Christian Dior. Naast zijn eigen collecties, van 1947 tot aan zijn plotse dood in 1957, wordt gekeken naar het werk van opvolgers als Raf Simons en John Galliano.

Dior, Kunstmuseum, Den Haag, 10 oktober tot 28 februari 2021.

Een haute couture-ontwerp van John Galliano voor Dior uit 2009. © GF / Team Peter Stigter / Gemeentemuseum

20. Allen naar Dubai

Met Expo 2020 in Dubai doet de universele wereldtentoonstelling voor het eerst de Arabische wereld aan. Van 20 oktober tot 10 april 2021 worden zo'n 25 miljoen bezoekers verwacht. Het Belgische paviljoen, de Green Ark, is een duurzaam ontwerp in hout van Assar Architects en Vincent Callebaut en belooft bezoekers een participatief belevingsparcours rond mobiliteit in de toekomst.