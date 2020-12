2020 was voor zowat alle sectoren en beroepen een schok. Velen zagen hun activiteiten plotseling tot nul gereduceerd. Hoe ze de moed erin hielden? Door vooral niet bij de pakken te blijven neerzitten.

In maart moesten er in allerijl mondkapjes gemaakt worden. Onder meer dit sportswearlabel uit Deinze paste vliegensvlug zijn productie aan.Niet alleen de Belgen maakten massaal mondmaskers dit jaar, ook de modewereld deed dat. Xandres, Natan, Maurice Knitwear, JBC en Van de Velde, ontwerpers als Charlotte Pringels en Caroline Wittemans: samen leverden ze duizenden mondkapjes af. Toen de burgemeester van Deinze midden maart de alarmbel luidde over het nijpende tekort aan mondmaskers in de stad, gooiden ook RectoVerso en moederbedrijf Liebaert Textiles in één weekend de volledige productie om. 'We hebben meteen iedereen opgetrommeld', lacht brandmanager Camille Liebaert. 'Mijn mama, mijn schoonzussen en zelfs onze boekhoudster zaten samen met mij achter de naaimachine.' De gezamenlijke inspanning leverde maar liefst vijftigduizend herbruikbare mondmaskers op voor zorginstellingen, een nieuwe stof die tegelijkertijd ademt en de lucht filtert, en uiteindelijk een eigen mondkapjescollectie.rectoversosports.comDe hoogwerkers van het Kontichse verhuurbedrijf worden doorgaans ingeschakeld om te verhuizen, voor gevelwerken of door glazenwassers. In april brachten ze familieleden tot aan het raam van hun grootouder in woonzorgcentra.Voor bewoners van woonzorgcentra en patiënten in ziekenhuizen was het contact met familieleden tijdens de eerste lockdown vaak beperkt tot eens kort zwaaien voor het raam. Group-F liet het daar niet bij en zette hoogwerkers in om familieleden weer bij elkaar te brengen. Families dienden enkel een tijdslot te reserveren, vervolgens werden ze coronaproof opgetild tot bij hun oma of opa. Na een eerste actie in woonzorgcentrum Koala in Deurne werden ook woonzorgcentra in Brussel en het Ziekenhuis Geel getrakteerd op hoog bezoek. 'Er zijn die dagen veel tranen gevloeid', zegt operationeel directeur Tristan Van den Bosch. 'Voor sommigen was het al vijf of zes weken geleden dat ze nog zo dicht bij elkaar waren geweest.'Anouck en Thomas maakten van de nood een deugd en ruilden de mode- en de evenementensector voor een nieuw logeeradres in het groen.'We gaan niet treuren en iets ondernemen', besloten Anouck Greeve (32) en haar vriend Thomas Van Praag (33) in april. Beide Antwerpenaars verloren dit voorjaar hun werk door corona: Anouck was nog maar net gestart als sales executive bij een Belgisch modebedrijf, Thomas werkt in betere tijden in de evenementensector en organiseert jaarlijks Contrair, een festival rond elektronische muziek, beeldende kunst en food. Het koppel creëerde op een familiedomein in Nijlen Onderons: een idyllisch glampingadres midden in de natuur met luxetenten en veel natuurlijke materialen. 'Het begon klein, met vrienden en familie die een staycation in de natuur wel zagen zitten, maar dankzij de mond-tot-mondreclame wilden steeds meer mensen even op adem komen bij ons', vertelt Greeve. 'Voor corona had niemand bij de mogelijkheden van het domein stilgestaan.' Ondertussen koestert het duo al uitbreidingsplannen. 'Misschien zetten we na de winterstop een serre, zodat mensen zich bij wisselvallig weer ook daar kunnen terugtrekken. We ontvangen nu al aanvragen voor events volgende zomer en we vinden dit allebei te tof om los te laten.'@onderons.collectiveTot dit voorjaar organiseerde dit bureau in Gentbrugge projecten en evenementen in de horeca. Het vond in november een tweede leven als koffiehuis Kaffee Mokka.De hele sector ging al in maart op slot, maar eventbureau Team-Work in Gentbrugge liet het daar niet bij. Om het grootste deel van de negen medewerkers aan de slag te houden, toverde het bedrijf zijn benedenverdieping dit najaar om tot een afhaalzaak voor onder meer koffie, ontbijt- en lunchgerechten en desserts. Indien gewenst wordt er ook aan huis geleverd. Kaffee Mokka opende de deuren met een pop-upvergunning, maar kent meer bijval dan verwacht. Bovendien is er ruimte voor zitplaatsen en een terras. Team-Work sluit een permanente aanwinst voor de Gentse stationsbuurt dan ook niet uit.kaffeemokka.beDe Antwerpse Elke Hoste staat voor de klas, in het naaiatelier, en sinds kort ook in de keuken, waar ze dit jaar haar alcoholvrije aperitief It's Kefir creëerde.'Mijn dagen zijn te kort op dit moment', knipoogt Elke Hoste (50). Naast haar lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en werk voor haar eigen bedrijf Stiletto, trekt ze 's avonds de keuken in voor haar uit de hand gelopen coronahobby. 'Tijdens de eerste lockdown ben ik gaan experimenteren met kefirkorrels die ik van vrienden had gekregen, tot de keuken en eetkamer vol stonden en ik een dubbel gefermenteerd alcoholvrij en 100% natuurlijk drankje had.' Hoste voegt tijdens de eerste fermentatie water toe aan de kefirkorrels, samen met wat suiker, citroen en gedroogde vijgen. Vervolgens brengt ze het drankje op smaak met verschillende vruchten en kruiden, afhankelijk van het seizoen. Een ideaal alternatief voor cava of prosecco, zegt de maakster, en dankzij de aanwezige probiotica goed tegen een opgeblazen gevoel. 'Normaal komen ontwerpers met een idee naar mij en voer ik het uit, maar het is fijn om alles eens zelf te doen. Zolang ik dat prettig vind, ga ik ermee door. Ik heb in mijn enthousiasme al vijfduizend etiketten laten drukken, die moeten sowieso op.' (lacht)itskefir.beIn normale omstandigheden maakt Celestetic verzorgingsproducten met een medicinale werking. Dit jaar kon een alcoholische handgel niet uitblijven.Handen ontsmetten werd in 2020 een noodzakelijk ritueel, maar alcoholische handgel was niet meteen overal te vinden. Meer dan één Belgisch bedrijf veranderde het geweer dan ook van schouder. Onder meer distilleerderijen als Gentlemen's Craft en Filliers pasten hun productie aan, terwijl het Gentse Remotec, gespecialiseerd in wegmarkeringen, samenwerkte met webshop The Belgian Design Lab rond een ludieke automatische dispenser met tekeningen van Kamagurka. Maar de snelste speler was wellicht beautymerk Celestetic. Dat kon begin april al Pure Clean voorstellen, een in Wallonië geproduceerde handgel die sindsdien online en in apotheken verkocht wordt. Oprichter Bernard Van Acker kon dankzij het succes extra medewerkers aanwerven en bovendien 14.000 euro doneren aan het Erasmusfonds en de ULB-stichting voor onderzoek naar covid-19.celestetic.beZoals veel onafhankelijke lokale boekhandelaars bracht de Leuvense zaak tijdens de lockdown pakjes aan huis met de (bak)fiets.Lokale boekhandelaars hadden al lang voor de quarantaine af te rekenen met de zware concurrentie van grote (online)spelers, maar tijdens de lockdown bleek net hun persoonlijke, op maat van de klant gerichte service hun grote troef. Ook in het geval van Maartje Swillen van boekhandel Boekarest in Leuven. Een webshop had ze niet, de website was zeer basic, en toen kwam de lockdown. Al snel besliste Swillen dat klanten boeken konden bestellen via telefoon, sociale media of mail. Langs diezelfde weg verspreidde ze ook boekentips, en ondertussen las ze voor op YouTube, uit prentenboeken voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het resultaat bleef niet uit: Swillen maakte hele dagen lang pakketjes voor klanten, die ze vervolgens op de post deed of aan huis bracht met een geleende bakfiets. Over het warme contact met haar klanten en de andere dingen die haar door de lockdown en de verplichte sluiting van haar winkel hielpen, bracht ze onlangs in eigen beheer Rampje uit, een boekje dat ze gratis uitdeelt aan klanten. Of hoe actieve boekhandels ervoor zorgden dat we massaal boeken kochten en lazen tijdens de lockdown.boekarestleuven.beAlle niet-essentiële winkels dicht? Een deel van het Kringwinkel-personeel haalde andere talenten boven.Een gloednieuwe webshop, een tijdelijke boekwinkel in Borgerhout, winkelpersoneel dat achter de schermen het aanbod fotografeert en de filialen opfrist: ondanks de lange sluitingen zaten de Kringwinkels dit jaar niet stil. 'Veel van onze medewerkers hebben financieel en sociaal erg afgezien tijdens de eerste lockdown', zegt Louise Vrints, communicatieverantwoordelijke van de Kringwinkels in Antwerpen. 'Dat wilden we geen tweede keer laten gebeuren.' De organisatie stelt verspreid over Vlaanderen meer dan 5800 mensen te werk, waarvan het overgrote deel, om uiteenlopende redenen, weinig tot geen kansen krijgt op de gewone arbeidsmarkt. Door alternatieve uitdagingen voor hen te zoeken, behielden in Antwerpen alleen al een honderdtal medewerkers hun financiële en sociale zekerheid.kringshop.be, uwkringding.beDit jaar geen festivals voor de wereldberoemde Brusselaar, wel zijn eigen biologische gin.Doorgaans staat Felix De Laet (27) op de podia van festivals als Tomorrowland. Dit jaar vulde hij zijn agenda onder meer met de bouw van zijn eigen opnamestudio in Brussel, een nieuwe ep en, minder voor de hand liggend, de lancering van zijn eigen Ocus Organic Gin. Als knipoog naar zijn hoofdactiviteit werkt distilleerderij Wilderen elke fles af met een festivalbandje. De naam werd dan weer afgeleid van de krokusbloem: het symbool voor een nieuw begin. 'Als ginliefhebber heb ik er altijd van gedroomd om me er zelf aan te wagen, maar tijdgebrek maakte dat onmogelijk', zegt De Laet. 'Nu had ik plotseling een zee van ruimte, waardoor ik het meteen goed kon doen en betrokken was bij elke stap van het proces. Gelukkig maar, want stilzitten is niets voor mij.'shop.lostfrequencies.com, webshop.brouwerijwilderen.beVan Dour Festival naar een noodhospitaal in Verviers: dit Luikse bedrijf maakte handig gebruik van zijn knowhow.'Festivals en stadionconcerten opbouwen is er al niet meer bij, maar ook wij zijn essentieel', klinkt het stellig bij Noves Group. De onderneming bouwde in oktober een noodhospitaal op de parking van het CHR Verviers-ziekenhuis. In vijf dagen en nachten verscheen een nieuwe eenheid van 500 m2, goed voor 34 extra bedden voor covid-19-patiënten. De instelling noteerde rond die tijd meer dan tien opnames per dag, de nood was dus hoog. 'Grote structuren opzetten in recordtijd is onze specialiteit', vertelt projectleider Luc Meessen. 'Het enige verschil met anders was dat we dit keer samenwerkten met professionele bedrijven uit de zorgsector.' De technische informatie rond de site en de opbouw werd open-sourcegewijs vrij beschikbaar gemaakt: 'Onze samenwerking in deze crisissituatie kan ook andere instellingen en evenementenbureaus inspireren, dus vonden we het belangrijk om onze kennis te delen. Tegelijkertijd vervangt een project als dit onze job niet. De financiële problemen binnen de sector blijven groot.'