Bart Wolput, oprichter van Giveaday.be, schrijft zijn nieuwjaarswensen neer. 'De massa heeft de kracht om het verschil te maken in maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid of milieuvervuiling. Geen blabla, maar boemboem.'

De maatschappelijk problemen van vandaag lossen zichzelf niet op. Zo geeft bijna één op twee Belgen aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Niet alleen senioren, want de digitale generatie is bijna even eenzaam als de niet-digitalen. En ook de klimaatopwarming baart zorgen. Greta Thunberg is terecht Person of The Year. Ze zet alle volwassenen op hun plek voor hun gebrek aan respect voor onze leefomgeving en drukt de vingers lekker diep in de wonde: ons collectieve gebrek aan daadkracht. We kijken allemaal naar een ander om het op te lossen. Wat als goede doelen uit het middenveld, bedrijven, overheid, scholen en burgers nu eens samen aan de slag gaan?

Tien miljoen Europeanen, tienduizend bedrijven, tweeduizend scholen en duizend gemeentes. Zoveel vrijwillige helden ambieert Giveaday.be om maatschappelijke noden zoals eenzaamheid en klimaatopwarming op te lossen tegen 2030. Overheden, bedrijven, scholen of burgers staan naar elkaar te kijken voor oplossingen voor allerhande problemen, maar samen kunnen ze pas echt het verschil maken. Onze technologie en community methodiek kan helpen verbinden zodat iedereen zich zonder te veel poespas kan inzetten om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde naties te realiseren.

Laat ons stoppen met erover te praten en gewoon de handen uit de mouwen steken

SDwatte? De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een wijdverspreid begrip. Duizenden steden, goede doelen, scholen en bedrijven wereldwijd zetten zich in om deze te helpen realiseren. Ze bestaan uit zeventien doelstellingen om de wereld een betere plek te maken. Dit gaat van streven naar meer inclusie, het tegengaan van klimaatopwarming tot deugdelijke infrastructuur. De SDGs zijn in feiten de opvolger van de milleniumdoelstellingen (MDGs), die voornamelijk gericht waren op de ontwikkelingslanden. De SDGs gaan globaal. Weinige weten het, maar 1 van de grondleggers was een Belg: Jan Vandemoortele. Ik herinner me nog goed één quote uit het interview dat ik in 2010 van Jan afnam:

'Om positief te beginnen: het gaat beter op alle gebieden van alle MDG's. Het grote probleem is echter de snelheid waarmee ze verbeteren. We zitten vast in 2de en we moeten dringend naar 5de versnelling. Op een laatste VN-top in New York (september 2010 nvdr.) is er niets nieuws uit de bus gekomen. Het hoofdnieuws ging om 40 miljoen euro extra voor het beperken van kinderarbeid en het reduceren van moedersterfte. Het ging echter om geld dat al lang beloofd was. Heropgewarmde kost dus.'

Herkenbaar? Jazeker. Klimaattops volgen eenzelfde stramien. Heropgewarmde kost van beloftes en het naar voren schuiven van budgetten en doelstellingen die al lang voorzien waren, maar voor de schone marketingschijn herverpakt worden. Iedereen vindt eenzaamheid belangrijk, maar we doen er amper iets aan. We praten graag. Onze politici praten graag. Onze ondernemers, scholen en burgers praten graag. Maar weet je wat mijn wens is voor 2020? Dat we stoppen met praten. Tenzij met elkaar. En doen. Gewoon doen. Samen. De kracht van echte verandering. Eigen klimaat eerst. Wars van politieke kleur.

De wereld ziet er een pak schoonder uit als iedereen mee aan de kar trekt vanuit hun vaardigheden, interesses en lokale verbinding

En dat is wat wij doen: burgers, studenten en werknemers via vrijwilligerswerk verbinden met goede doelen om sociale en ecologische projecten te realiseren. Daarom hebben we Giveaday.be gebouwd: de slimme vrijwilligersmatcher voor burgers, goede doelen, gemeentes, bedrijven én scholen. We worden soms wel eens de Tinder van het Vrijwilligerswerk genoemd. Maar onze beweging van ondertussen 17,000 helden & partners is zoveel méér dan dat. Geen vluchtige contacten, maar een structurele aanpak met gemeentelijke inbedding om lokaal impact te realiseren.

Team van Give a Day © GF

Gemeentelijke partners treden op als lokale versterker van het vrijwilligerswerk. Stad Hasselt zet in Vlaanderen de toon met een innovatief gecoördineerd geïntegreerd vrijwilligersbeleid, digitale matchingstools en een doorgedreven ondersteuning aan de loketten van iedereen die vrijwilligerswerk wil doen. Scholen brengen burgerschap via sociale geïntegreerde proeven in en buiten de klaslokalen. De scholieren uit Sint-Niklaas gingen via ons Vooruitdagingproject aan de slag om concrete oplossingen voor lokale problemen uit te werken, zoals de weggeefkast in de bib voor tweedehandse ruilhandel, zitpoef gemaakt van plastic afval, de praatsofa voor als je met iets zit, de soepkar van overschotten in samenwerking met de lokale Colruyt.

Stuk voor stuk inspirerende projecten waar leerlingen de samenwerking met middenveld, overheid en bedrijven opzochten. Bedrijven doneren hun tijd en specifieke vaardigheden aan projecten. Zo gingen werknemers van Pepsico samen met vluchtelingen veganistisch koken. Of bol.com die programmeerlessen aan kansarme lage school kinderen kwam geven. De wereld ziet er een pak schoonder uit als iedereen mee aan de kar trekt vanuit hun vaardigheden, interesses en lokale verbinding.

In plaats van te wijzen naar elkaar, zouden we de handen beter in elkaar slaan en aan de slag gaan

Eén belangrijke bedenking hierbij is dat we moeten oppassen dat vrijwilligerswerk geen schaamlapje wordt om besparingen op te vangen bij de Lijn, in de culturele sector of bij sociale dienstverlening. Het mag geen jobdumping worden. Dan verliest het zijn kracht volledig. We hebben wel degelijk daadkracht van de overheid nodig, maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat ook zij het niet alleen kunnen. Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot en te belangrijk om door te schuiven als een hete aardappel. In plaats van te wijzen naar elkaar, zouden we de handen beter in elkaar slaan en aan de slag gaan.

Want samen zullen we het moeten doen. Dus dat wens ik jullie allemaal voor 2020. Een goede mentale en fysieke gezondheid, geluk en verbindende actie. Wij helpen jullie graag verder in de zoektocht.

Met vrijwillige groeten,

Bart Wolput, Chief of Change bij Giveaday.be

Bart Wolput is ingenieur doctorandus in Smart Cities, sociaal ondernemer en oprichter van Giveaday.be. Het idee van Give a Day is ontstaan toen oprichters Bart en Mathieu vrijwilligerswerk deden voor vluchtelingenkampen. Ze willen elke Belg enthousiasmeren om een dag per week, maand of jaar te geven aan een concreet lokaal probleem. De wereld zou er snel een pak schoonder op worden.

De maatschappelijk problemen van vandaag lossen zichzelf niet op. Zo geeft bijna één op twee Belgen aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Niet alleen senioren, want de digitale generatie is bijna even eenzaam als de niet-digitalen. En ook de klimaatopwarming baart zorgen. Greta Thunberg is terecht Person of The Year. Ze zet alle volwassenen op hun plek voor hun gebrek aan respect voor onze leefomgeving en drukt de vingers lekker diep in de wonde: ons collectieve gebrek aan daadkracht. We kijken allemaal naar een ander om het op te lossen. Wat als goede doelen uit het middenveld, bedrijven, overheid, scholen en burgers nu eens samen aan de slag gaan? Tien miljoen Europeanen, tienduizend bedrijven, tweeduizend scholen en duizend gemeentes. Zoveel vrijwillige helden ambieert Giveaday.be om maatschappelijke noden zoals eenzaamheid en klimaatopwarming op te lossen tegen 2030. Overheden, bedrijven, scholen of burgers staan naar elkaar te kijken voor oplossingen voor allerhande problemen, maar samen kunnen ze pas echt het verschil maken. Onze technologie en community methodiek kan helpen verbinden zodat iedereen zich zonder te veel poespas kan inzetten om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde naties te realiseren. SDwatte? De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een wijdverspreid begrip. Duizenden steden, goede doelen, scholen en bedrijven wereldwijd zetten zich in om deze te helpen realiseren. Ze bestaan uit zeventien doelstellingen om de wereld een betere plek te maken. Dit gaat van streven naar meer inclusie, het tegengaan van klimaatopwarming tot deugdelijke infrastructuur. De SDGs zijn in feiten de opvolger van de milleniumdoelstellingen (MDGs), die voornamelijk gericht waren op de ontwikkelingslanden. De SDGs gaan globaal. Weinige weten het, maar 1 van de grondleggers was een Belg: Jan Vandemoortele. Ik herinner me nog goed één quote uit het interview dat ik in 2010 van Jan afnam:'Om positief te beginnen: het gaat beter op alle gebieden van alle MDG's. Het grote probleem is echter de snelheid waarmee ze verbeteren. We zitten vast in 2de en we moeten dringend naar 5de versnelling. Op een laatste VN-top in New York (september 2010 nvdr.) is er niets nieuws uit de bus gekomen. Het hoofdnieuws ging om 40 miljoen euro extra voor het beperken van kinderarbeid en het reduceren van moedersterfte. Het ging echter om geld dat al lang beloofd was. Heropgewarmde kost dus.' Herkenbaar? Jazeker. Klimaattops volgen eenzelfde stramien. Heropgewarmde kost van beloftes en het naar voren schuiven van budgetten en doelstellingen die al lang voorzien waren, maar voor de schone marketingschijn herverpakt worden. Iedereen vindt eenzaamheid belangrijk, maar we doen er amper iets aan. We praten graag. Onze politici praten graag. Onze ondernemers, scholen en burgers praten graag. Maar weet je wat mijn wens is voor 2020? Dat we stoppen met praten. Tenzij met elkaar. En doen. Gewoon doen. Samen. De kracht van echte verandering. Eigen klimaat eerst. Wars van politieke kleur. En dat is wat wij doen: burgers, studenten en werknemers via vrijwilligerswerk verbinden met goede doelen om sociale en ecologische projecten te realiseren. Daarom hebben we Giveaday.be gebouwd: de slimme vrijwilligersmatcher voor burgers, goede doelen, gemeentes, bedrijven én scholen. We worden soms wel eens de Tinder van het Vrijwilligerswerk genoemd. Maar onze beweging van ondertussen 17,000 helden & partners is zoveel méér dan dat. Geen vluchtige contacten, maar een structurele aanpak met gemeentelijke inbedding om lokaal impact te realiseren. Gemeentelijke partners treden op als lokale versterker van het vrijwilligerswerk. Stad Hasselt zet in Vlaanderen de toon met een innovatief gecoördineerd geïntegreerd vrijwilligersbeleid, digitale matchingstools en een doorgedreven ondersteuning aan de loketten van iedereen die vrijwilligerswerk wil doen. Scholen brengen burgerschap via sociale geïntegreerde proeven in en buiten de klaslokalen. De scholieren uit Sint-Niklaas gingen via ons Vooruitdagingproject aan de slag om concrete oplossingen voor lokale problemen uit te werken, zoals de weggeefkast in de bib voor tweedehandse ruilhandel, zitpoef gemaakt van plastic afval, de praatsofa voor als je met iets zit, de soepkar van overschotten in samenwerking met de lokale Colruyt. Stuk voor stuk inspirerende projecten waar leerlingen de samenwerking met middenveld, overheid en bedrijven opzochten. Bedrijven doneren hun tijd en specifieke vaardigheden aan projecten. Zo gingen werknemers van Pepsico samen met vluchtelingen veganistisch koken. Of bol.com die programmeerlessen aan kansarme lage school kinderen kwam geven. De wereld ziet er een pak schoonder uit als iedereen mee aan de kar trekt vanuit hun vaardigheden, interesses en lokale verbinding.Eén belangrijke bedenking hierbij is dat we moeten oppassen dat vrijwilligerswerk geen schaamlapje wordt om besparingen op te vangen bij de Lijn, in de culturele sector of bij sociale dienstverlening. Het mag geen jobdumping worden. Dan verliest het zijn kracht volledig. We hebben wel degelijk daadkracht van de overheid nodig, maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat ook zij het niet alleen kunnen. Sommige maatschappelijke problemen zijn te groot en te belangrijk om door te schuiven als een hete aardappel. In plaats van te wijzen naar elkaar, zouden we de handen beter in elkaar slaan en aan de slag gaan.Want samen zullen we het moeten doen. Dus dat wens ik jullie allemaal voor 2020. Een goede mentale en fysieke gezondheid, geluk en verbindende actie. Wij helpen jullie graag verder in de zoektocht.Met vrijwillige groeten,Bart Wolput, Chief of Change bij Giveaday.be