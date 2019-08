Ze hebben tienduizenden volgers op Instagram, werken samen met de grootste modehuizen en sieren magazinecovers. Sommige influencers lijken te mooi om waar te zijn. En dat klopt ook: ze bestaan niet echt. Maak kennis met modellen die uit pixels zijn opgebouwd.

Begin juli. Miquela Sousa, beter bekend als Lil Miquela, heeft zich languit op een strand in Californië gevlijd om te genieten van de zomerzon en Just Kids van Patti Smith te lezen. Dat weten wij en de rest van haar 1,6 miljoen volgers omdat ze er een foto van op Instagram heeft gepost. Het is ongetwijfeld een welkom moment van rust, want de negentienjarige influencer wist in drie jaar tijd een behoorlijk geschifte carrière op te bouwen. Het voorbije jaar alleen al lanceerde ze haar eigen kledinglijn, bracht ze enkele singles uit, stond ze op verschillende magazinecovers, interviewde ze artiesten op Coachella, werkte ze samen met onder meer UGG en Prada en kuste ze topmodel Bella Hadid in een Calvin Klein-campagne. Een normale sterveling zou al lang op een burn-out afgestevend zijn. Gelukkig is Lil Miquela geen sterveling.

...