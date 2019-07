Luchtvaartmaatschappij KLM geeft vrouwelijke passagiers met baby toestemming om hun kind aan boord de borst te geven, mits ze zich aanpassen aan wat tegenstanders daarvan vinden. Actrice en schrijfster Katrijn Van Bouwel kruipt in haar pen. 'De enige compromis die gepast zou zijn, is de geviseerde vrouw een upgrade geven naar eerste klasse, waar ze zonder veroordelende blikken kan voeden.'

Noem me iemand die zegt te genieten van vliegreizen met kleine kinderen, en ik toon u een masochist, een leugenaar of allebei. De enige manier waarop het leuk is om te vliegen met een baby, is in je armen, door de kamer, terwijl je een sputterend geluid maakt dat met een beetje goede wil lijkt op een vliegtuigmotor uit lang vervlogen tijden.

...