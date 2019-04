Er zijn wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen die een zwangerschap willen voorkomen, maar die geen toegang hebben tot anticonceptie. Dat meldt het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).

Het aantal vrouwen dat gebruikmaakt van moderne anticonceptiemiddelen, is de voorbije decennia alleen maar toegenomen: van 24 procent in 1969 tot 58 procent in 2019. Maar voor tientallen miljoenen vrouwen zijn die middelen nog altijd onbereikbaar, zo staat in het rapport State of World Population van UNFPA, waarin 51 landen onder de loep werden genomen.

De vrouwen worden vooral geconfronteerd met sociale en institutionele barrières. Van de vrouwen die getrouwd zijn of in een relatie zitten, kan maar 57 procent zelf beslissen over seksuele betrekkingen met de partner en over het gebruik van voorbehoedsmiddelen of andere vormen van anticonceptie. Daarnaast spelen ook economische factoren een rol. Zowel in ontwikkelingslanden als in de industrielanden zijn het vooral de armere vrouwen die minder toegang hebben tot anticonceptie.

'Als ze geen toegang hebben tot anticonceptie, hebben vrouwen niet de macht om te beslissen over hun eigen lichaam of over hun zwangerschap', zegt UNFPA-directeur Natalia Kanem. 'Het niet beschikken over die macht beïnvloedt ook andere facetten van hun leven - zoals onderwijs, inkomen en veiligheid - en zorgt ervoor dat vrouwen niet in staat zijn om hun eigen toekomst vorm te geven.'