De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel heeft een nieuwe lijn van Barbie-poppen voorgesteld die gemaakt is uit gerecycleerd plastic uit de oceaan: 'Barbie Loves The Ocean'. Dat meldt de fabrikant donderdag.

De nieuwe lijn ligt in lijn met het doel van Mattel om tegen 2030 alle producten en verpakking te maken uit 100 procent gerecycleerd, of recycleerbaar plastic of plastic gebaseerd op biomateriaal. De collectie bestaat uit drie poppen. De lichamen ervan zijn gemaakt uit voor 90 procent uit de oceaan gerecycleerde plastic onderdelen.

