Marian Donner schreef een anti-zelfhulpboek: 'Zelfhulptips zijn een vorm van verdoving'

Wim Denolf Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

'We geloven graag dat we alles in de hand hebben, maar je kunt gewoon niet alle pijn en leed vermijden, laat staan dat je je genen of de dood verslaat.' In haar Zelfverwoestingsboek hakt Marian Donner in op de zelfhulpindustrie.

© MAARTEN VAN DER KAMP

Verslaafd aan inspirerende TED Talks en boeken die je de twintig, vijftig of honderd stappen naar geluk, succes, een perfect lichaam of een eeuwigdurende relatie wijzen? Dan is het Zelfverwoestingsboek van Marian Donner verplichte kost. Volgens de Nederlandse schrijfster verhinderen al die geboden en verboden ons niet alleen om te leven zoals we dat zelf willen, maar verhullen en versterken ze ook wat er echt misloopt.

