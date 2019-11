De liefde van Bashir Abdi voor Gent is groot. In de Arteveldestad opende zich een nieuwe wereld voor de langeafstandsloper nadat hij als jonge tiener zijn door een burgeroorlog geteisterd vaderland moest ontvluchten. 'Telkens ik op hoogtestage ben, mis ik mijn stad enorm.'

De Topsporthal Vlaanderen aan de Watersportbaan vormt het decor voor de fotoshoot met Bashir Abdi (30). Een evidente keuze, de sporthal is de natuurlijke biotoop waar de Gentse marathonloper van Somalische afkomst het grootste deel van de dag doorbrengt. In het interviewzaaltje, in de gangen, in de sporthal zelf, iedereen die ons pad kruist feliciteert de nieuwe chouchou van de Belgische atletiek met zijn recentste topprestatie.

...