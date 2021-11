John Tang Ing Ching, een gynaecoloog uit Maleisië, ontwierp naar eigen zeggen 's werelds eerste unisekscondoom. Die lijkt op een gewone condoom, maar het is zo ontwikkeld dat het zowel door vrouwen als mannen kan worden gedragen.

Het Wondaleaf unisekscondoom is gemaakt van een materiaal dat gewoonlijk wordt gebruikt als verband voor verwondingen en wonden. Het is langs de twee kanten omkeerbaar, en kan zowel in de vagina of rondom de penis gedragen worden. De Maleisische gynaecoloog vond dat de tijd rijp was voor een nieuw anticonceptiemiddel omdat hij in zijn praktijk veel gevallen van ongewenste zwangerschappen en soa's tegenkwam.

Volgens de gynaecoloog heeft het anticonceptiemiddel verschillende klinische proeven doorstaan en het zal vanaf december online verkocht worden. Een pakje bevat twee condooms en kost je 3,11 euro.

De Maleisische gynaecoloog stelt het nieuwe unisekscondoom voor. © Reuters

