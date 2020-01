Kleine stappen, groots resultaat: een handleiding bij het maken van goede voornemens

New year, new you: je kunt er niet naast kijken. Zelfs sceptici nemen zich wel eens voor om iets in hun leven te veranderen. De trend in veranderingspsychologie vandaag is: kleine stapjes zijn beter dan grote ommezwaaien.

Gezonder leven, minder stress, meer meditatie, minder schermtijd: advies over hoe we ons leven kunnen veranderen is een hele industrie geworden. Als er een ding is waar psychologen en coaches het ondertussen over eens zijn, is dat je gewoontes veranderen niet makkelijk is. Meteen voor de grote ommezwaai gaan maakt de kans op mislukken alleen maar groter. Kleine stapjes, voetje voor voetje, dat is het meest efficiënt, schrijft ook James Clear in zijn bestsellende veranderingsboek Elementaire Gewoontes.

