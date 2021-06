In beeld: binnenkijken bij homovaders

Dat de intiemste momenten in een mensenleven vaak ook de herkenbaarste zijn, toonde Bart Heynen al met Waterlanders (2011) en Slapers (2016). Zijn derde boek Dads (41,40 euro, PowerHouse Books), is het eerste sinds hij met zijn man en tweelingzonen naar New York verhuisde en bij gebrek aan rolmodellen op zoek ging naar andere homo-ouders.

Heynen bezocht en fotografeerde uiteindelijk meer dan veertig, qua profiel en verhaal diverse twee- en eenoudergezinnen doorheen de Verenigde Staten.

De nadruk in het boek ligt op typisch huiselijke taferelen met kersverse baby's, kleuters, tieners of volwassen kinderen, maar de alledaagsheid is bedrieglijk. "Deze gay vaders hebben geen traditionele genderrollen om op terug te vallen", zegt Heynen over de huishoudens die hem verwelkomden. "Meestal wordt er geen specifieke rol aan een bepaalde ouder toegeschreven, en zijn alle opvoedingstaken uitwisselbaar."







Mow en Chris met hun kersverse baby, New York. © GF / Bart Heynen .







Johnny met zijn man en kinderen, thuis in Totowa, New Jersey. © GF / Bart Heynen .







Joey en John met hun kinderen in Los Angeles, California. © GF / Bart Heynen .







Milo met haar vaders en zus, thuis in New York. © GF / Bart Heynen .







Jonathan en Eric met hun familie tijdens de viering van de sjabbat, in Brooklyn. © GF / Bart Heynen .







Harrison en Christopher met hun dochter Genhi, thuis in Brooklyn. © GF / Bart Heynen .







Glenn en zijn familie in Brooklyn, terwijl hij een praatje maakt met de buren. © GF / Bart Heynen .







Al en Chris uit Asbury Park, New Jersey met hun zonen Tommy en Luca. © GF / Bart Heynen .







Vernon en Ricardo met hun tweelingdochters, thuis in Clinton, Maryland. © GF / Bart Heynen .







Tom en Mike met hun zoon Jack op het veld van de Horace Mann School in de Bronx, New York. © GF / Bart Heynen .