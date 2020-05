Kan je meer doen dan enkel applaudisseren voor al die sterkhouders in de zorg, winkels en dienstverlening die ons land overeind houden? Ja hoor: door te surfen naar het online platform ikhelphelden.be.

De Edegemse Catherine Callens vond al die witte lakens en dat applaudisseren 's avonds wel mooi, maar ze wilde graag méér doen om de alledaagse helden van vandaag te bedanken. Daarom startte ze het online platform ikhelphelden.be. Daarop kunnen mensen een bedrag van 25 euro schenken die via een lokale handelaar naar een lokale held gaat. Het idee: een lekkere maaltijd kunnen kopen in het restaurant om de hoek en die schenken aan een verzorgster in het woonzorgcentrum van wat verderop.

Edegemnaar Linde Merckpoel is alvast erg blij met het initiatief:

Het platform wordt officieel gelanceerd op dinsdag 12 mei, op de Dag van de Verpleging. Hoewel ze natuurlijk niet de enige helden zijn, staan de verplegers en verpleegsters ontegensprekelijk in de frontlinie. Voorlopig is het enkel beschikbaar in het Antwerpse Edegem, maar de droom is om nationaal uit te plooien.

