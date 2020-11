Goede doelen zagen hun inkomsten dit jaar gemiddeld met vijftig procent dalen en vrezen dat de toestand volgend jaar nog nijpender wordt. Dat blijkt uit een rondvraag bij 115 organisaties.

Door de aanhoudende coronacrisis werden overal te lande acties voor het goede doel geannuleerd. Daarbij komt nog dat de Warmste Week de focus heeft verlegd van geld inzamelen tot inzetten op vrijwilligerswerk: een extra streep door de rekening voor heel wat organisaties.

Een rondvraag van Goodgift toont aan dat er diepe gaten geslagen heeft. Gemiddeld zagen goede doelen in België hun inkomsten met maar liefst vijftig procent dalen. Bij organisaties die voor hun fondsenwerving grotendeels afhankelijk zijn van evenementen liep dat zelfs op tot negentig procent. Vooral kleine, minder bekende organisaties zoals Rolstoelbasketbal vzw, Nestel en Steunpunt Kinderepilepsie zagen hun inkomsten sterk dalen. 'We overleven op onze reserves en de subsidies die we van gemeente- en stadsbesturen krijgen', aldus Kristophe Thijs van vzw Give us a Break.

Plan B

Daarbovenop voorspelt tachtig procent van de vzw's dat 2021 nog erger zal worden voor hun kas. 'De inkomsten van De Warmste Week 2019 werden bij de cijfers van 2020 gerekend', zegt Koen Hendrickx van Feestvarken vzw. 'Dit jaar zamelt De Warmste Week geen geld meer in, iets wat een groot effect zal hebben op de inkomsten van 2021.'

Verschillende organisaties bedachten echter een plan B. Zo veranderde het uitgestelde paasontbijt van Bednet in aan huis geleverde ontbijtmanden, en werd er veel meer ingezet op online acties.

Goodgift, een online platform voor goede doelen, wil die initiatieven dan ook allemaal een hart onder de riem steken. Wie dit jaar graag iets met meerwaarde onder de kerstboom legt, kan via de website kiezen voor een cadeaubon, waarvoor de ontvanger zelf een organisatie van zijn voorkeur mag kiezen.

