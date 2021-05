Menstruatieslipjes, ook wel bekend als period panties, zijn in opmars. Je kunt ze de hele dag of nacht dragen en beloven een droog gevoel zonder vlekken op je kleding. Deze slipjes sluiten mooi aan bij de trend van 'free bleeding', waarbij het menstruatiebloed niet in een tampon of cup wordt opgevangen. Go with the flow of toch maar links laten liggen? Wij zochten het uit.

Menstrueren. We moeten er geen doekjes om winden, ongeveer de helft van de wereldbevolking hangt maandelijks de rode vlag buiten en heeft bijgevolg hygiënische producten nodig. De tijd dat dit onderwerp taboe was, kunnen we anno 2021 hopelijk achter ons laten. Hoe meer we erover praten met elkaar, hoe minder kwaaltjes er onopgelost blijven.

De tijd van de maand is aangebroken. Wat nu? Je kunt voor maandverband en tampons kiezen, maar hun trieste lot is na enkele uren gebruik hetzelfde: ze eindigen zonder pardon in de vuilnisbak. Op de website van MVO Vlaanderen lezen we dat er in ons landsdeel dagelijks twee miljoen wegwerpmaandverbanden op de vuilnisbelt terechtkomen. Gerecycleerd worden ze niet en de standaardproducten zijn ook niet bioafbreekbaar, aangezien er plastic en ander synthetisch materiaal aan te pas komt.

DIM © GF

Zorgeloos menstrueren

De voorbije jaren wonnen herbruikbare alternatieven, zoals wasbaar maandverband en de menstruatiecup, aan populariteit. Aan dat rijtje mogen we sinds kort ook period panties toevoegen. Het absorberende menstruatieslipje is ingenieus en poepsimpel tegelijk. s 'Morgens trek je er een aan en voor de rest van de dag hoef je er niet meer aan te denken. 's Avonds spoel je het slipje uit en werp je het in de wasmand. Het voelt aan als gewoon ondergoed en lekt niet.

Internationaal doken er verschillende merken op, zoals Thinx, Femtis en Modibodi. Maar ook reguliere merken springen nu op de kar. Je vindt de period panties ook bij DIM, Victoria's Secret en zelfs Primark. Kies je liever voor #IkKoopBelgisch? Met Miokoo lanceerde Kathleen Peers een duurzaam en circulair merk. Gegarandeerd een lage voetafdruk en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Modibodi © GF

Met vlag en wimpel geslaagd

Ik testte gedurende een jaar enkele period panties uit en ben helemaal overtuigd. In eerste instantie kocht ik enkele jaren geleden een menstruatiecup, als alternatief voor klassiek maandverband. Het was even wennen, maar na een tijdje had ik het onder de knie en kon ik me niet meer inbeelden ooit zonder de cup gemenstrueerd te hebben. Het enige nadeel? Op de minder zware dagen is het inbrengen van de cup niet altijd even gemakkelijk of aangenaam. Ook krijg ik de cup niet iedere dag even goed op z'n plaats, waardoor hij wel eens durft lekken (misschien is het ook tijd om andere merken te testen?). Period panties leken me dus ideaal om te combineren met de cup om lekken te voorkomen én als alternatief op de minder zware dagen. Afhankelijk van het soort slipje kan je ze iedere dag dragen, met of zonder cup.

Wie bang is dat het vies aanvoelt kan ik meteen geruststellen. Dankzij de verschillende lagen in het slipje, voel je geen nattigheid. De stof absorbeert het vocht prima en de bovenste laag voelt dankzij de ingenieuze productontwikkelaars van dit soort lingerie gewoon droog aan. Na gebruik moet je de slip wel even uitspoelen en word je - net zoals bij een cup - geconfronteerd met je eigen bloed. Vies? Helemaal niet. Je spoelt het onmiddellijk weg en hangt het slipje erna te drogen.

Miokoo 'Grace' © GF

Voordelen:

Goed voor het milieu

Niets extra nodig: ondergoed dragen we sowieso. Je hoeft niet te denken aan het meenemen van maandverband of tampons

Lekvrij

Zit comfortabel

Komt in verschillende stijlen

Machinewasbaar (op 30° of 40°, kijk het etiket na voor de juiste wasinstructies)

Tips:

Kijk bij het (online) shoppen goed na of de maat klopt. Het is belangrijk dat de slipjes goed zitten. Check eventueel de afmetingen, want op kledingmaten kan je niet altijd vertrouwen.

Koop exemplaren voor de verschillende 'flows'.

Was je period panties al een keertje voor je ze gebruikt.

Vergeet de slips na gebruik niet uit te spoelen met koud water voor je ze in de wasmand werpt.

Kijk goed na in het etiket welk wasprogramma jouw slipjes nodig hebben. Voorts gelden dezelfde regels als bij ander wasgoed: overdrijf niet met wasproduct en prop de wastrommel niet barstensvol.

Gooi de slipjes nooit in de droogkast. Daar gaan ze sneller stuk van.

Ben je overtuigd? Koop dan meteen enkele exemplaren, zo hoef je niet te wachten tot er een was klaar is om een nieuwe period panty aan te trekken.

Heb je een menstruatiecup? Ideaal om de combineren op de wat zwaardere menstruatiedagen. Zo ben je honderd procent zeker dat er niets gaat lekken.

Wij probeerden de menstruatieslips van het Duitse merk Femtis, Australisch label Modibodi, het Franse ondergoedmerk DIM en het Belgische Miokoo. Alle merken doen wat ze beloven, maar de stijlen, prijzen, materialen en diktes verschillen. Onze topfavoriet is Miokoo, zowel qua look, materiaal als gebruik. Prijzen? Menstruatieslips kosten meer dan gewoon ondergoed en de prijzen van de merken hierboven variëren van 21.95 (DIM) tot 49, 55 en 59 euro (Miokoo). Het is dus een investering wanneer je ermee start, maar de 'cost per wear' maakt veel goed. De meeste merken beloven tot drie jaar draagcomfort. Je kunt er dus ongeveer 36 cyclussen draagplezier van ondervinden.

