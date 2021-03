'Doorheen het hele dierenrijk proberen mannetjes de vrouwelijke seksuele selectiviteit te omzeilen, door list, bedrog of agressie', schrijft Griet Vandermassen filosoof, feminist en auteur naar aanleiding van de 110e Internationale Vrouwendag.

Vrouwen zijn jazz. Ze zijn anders dan mannen: minder gewelddadig, gewetensvoller, zorgzamer. Ze zijn biologisch sterker: ze leven langer, leggen op alle leeftijden minder het loodje en zijn beter bestand tegen tal van infectieziekten. Ze beschikken over het fenomenale vermogen om leven voort te brengen.

Dat vermogen, en de seksuele selectiviteit die ermee gepaard gaat, kan hen tot slachtoffer maken. Doorheen het hele dierenrijk proberen mannetjes de vrouwelijke seksuele selectiviteit te omzeilen, door list, bedrog of agressie. Dat is in onze soort niet anders. Vrouwtjes bieden weerwerk. Dat is in onze soort evenmin anders, alleen verloren vrouwen met het ontstaan van de landbouw, zo'n 12.000 jaar geleden, geleidelijk hun mogelijkheden tot verzet en konden er systemen van extreme mannelijke dominantie ontstaan. Dankzij de feministische strijd hebben vrouwen in het Westen hun rechten heroverd. Maar in grote delen van de wereld kunnen meisjes en vrouwen nog altijd alleen maar dromen van gelijkberechtiging, seksuele rechten en reproductieve rechten.

Volgens de VN-website wil een Internationale Dag mensen informeren over belangrijke thema's. Hij wil daarnaast de politieke wil en middelen mobiliseren om globale problemen aan te pakken, en de verwezenlijkingen van de mensheid vieren. Redenen te over dus voor een Internationale Vrouwendag. Het is een gelegenheid om de eigenheid van vrouwen te vieren en feministische verwezenlijkingen in de kijker te zetten. Het is ook een gelegenheid om de aandacht te vestigen op het systematische onrecht dat vele honderden miljoenen meisjes en vrouwen nog altijd treft, en op de specifieke problemen van vrouwen, zoals hun grotere kwetsbaarheid voor seksuele agressie en huiselijk geweld. Hij kan bovendien als aansporing dienen om op onze hoede te blijven. Verworven rechten kunnen altijd worden teruggeschroefd.

Er bestaat een Internationale Jazzdag. Dan moet er zeker een Internationale Vrouwendag zijn.

Vrouwen zijn jazz. Ze zijn anders dan mannen: minder gewelddadig, gewetensvoller, zorgzamer. Ze zijn biologisch sterker: ze leven langer, leggen op alle leeftijden minder het loodje en zijn beter bestand tegen tal van infectieziekten. Ze beschikken over het fenomenale vermogen om leven voort te brengen.Dat vermogen, en de seksuele selectiviteit die ermee gepaard gaat, kan hen tot slachtoffer maken. Doorheen het hele dierenrijk proberen mannetjes de vrouwelijke seksuele selectiviteit te omzeilen, door list, bedrog of agressie. Dat is in onze soort niet anders. Vrouwtjes bieden weerwerk. Dat is in onze soort evenmin anders, alleen verloren vrouwen met het ontstaan van de landbouw, zo'n 12.000 jaar geleden, geleidelijk hun mogelijkheden tot verzet en konden er systemen van extreme mannelijke dominantie ontstaan. Dankzij de feministische strijd hebben vrouwen in het Westen hun rechten heroverd. Maar in grote delen van de wereld kunnen meisjes en vrouwen nog altijd alleen maar dromen van gelijkberechtiging, seksuele rechten en reproductieve rechten. Volgens de VN-website wil een Internationale Dag mensen informeren over belangrijke thema's. Hij wil daarnaast de politieke wil en middelen mobiliseren om globale problemen aan te pakken, en de verwezenlijkingen van de mensheid vieren. Redenen te over dus voor een Internationale Vrouwendag. Het is een gelegenheid om de eigenheid van vrouwen te vieren en feministische verwezenlijkingen in de kijker te zetten. Het is ook een gelegenheid om de aandacht te vestigen op het systematische onrecht dat vele honderden miljoenen meisjes en vrouwen nog altijd treft, en op de specifieke problemen van vrouwen, zoals hun grotere kwetsbaarheid voor seksuele agressie en huiselijk geweld. Hij kan bovendien als aansporing dienen om op onze hoede te blijven. Verworven rechten kunnen altijd worden teruggeschroefd.Er bestaat een Internationale Jazzdag. Dan moet er zeker een Internationale Vrouwendag zijn.