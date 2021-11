Van Afrikaanse tot hedendaagse kunst: spring even binnen in deze vier nieuwe galerieën.

Waarom moet je ernaartoe? Duende Art Projects is een van de weinige galerieën wereldwijd die klassieke Afrikaanse kunst (bijvoorbeeld maskers, rituele objecten of sculpturen) combineren met hedendaagse Afrikaanse kunst: zowel schilderijen, sculpturen als textielkunst. De galerie is pas sinds begin oktober geopend in het 14de-eeuwse Zwartzusterklooster: een onbekende parel in hartje Antwerpen. Wat is er te zien? Op de openingstentoonstelling Threads hingen museale wandweefsels van El Anatsui en Abdoulaye Konaté. Maar evengoed kleurrijke danskostuums, Asafo-vlaggen uit Ghana en een superzeldzame 16de-eeuwse ivoren trompet uit Congo. Verrassend en verfrissend. Wie zit erachter? Bruno Claessens, een Belgische topexpert in Afrikaanse kunst, werkte vijf jaar voor Christie's vooraleer hij in 2021 Duende Art Projects startte. 'Duende' is een flamencoterm die 'bezieling' betekent. Duende Art Projects, Zwartzusterklooster, Zwartzustersstraat 25 in Antwerpen. De openingsexpo Threads loopt nog tot 14 november. Via de website kun je de show digitaal bezoeken. duendeartprojects.com @duendeartprojects Waarom moet je ernaartoe? Ponti wordt dé galerieopening van het najaar in Antwerpen. Vanaf 18 november kun je in de Wolstraat werk van een twintigtal jonge hedendaagse kunstenaars ontdekken. Het initiatief komt van kunsthandelaar Yoeri Vanlangendonck, die in 2012 samen met Brecht Callewaert een galerie begon, gespecialiseerd in naoorlogse Belgische abstractie. Terwijl Callewaert-Vanlangendonck gewoon blijft bestaan, start Yoeri samen met drie andere kompanen nu Ponti. Wat is er te zien? Van elke schilder, beeldhouwer of fotograaf die de galerie vertegenwoordigt is één werk te zien op Ponti's eerste tentoonstelling. Verwacht onder meer Daan Peeters en Jef Meyer, maar ook Vedran Kopljar en Ken Verhoeven, die beiden al in het Raveelmuseum exposeerden, en Emma Verhulst, die nu resident is in Wiels. Wie zit erachter? Kunsthandelaar Yoeri Vanlangendonck, samen met zijn partner kunsthistoricus David Vermeiren, Thor Salden en Beau Stollenwerk. Ponti, Wolstraat 23, Antwerpen. De openingsshow start op 18 november. @ponti.space Waarom moet je ernaartoe? Fred&Ferry is een zogenaamde artist based gallery: het is een nieuw Antwerps platform voor jonge hedendaagse kunstenaars met veel groeipotentieel. Ze werken met een achttal vaste artiesten en doen losse projecten met een resem satellietkunstenaars. Bijzonder: elke kunstenaar maakt een Spotifylijst én een betaalbare editie. Wat is er te zien? Ze openden in 2020 - in volle corona - met de digitale schilderijen van Antoine Waterkeyn. Ook de solo van beeldhouwster Leyla Aydoslu werd fel gesmaakt. Momenteel loopt er een solo van conceptueel kunstenaar Mirthe Klück. Wie zit erachter? Frederik Vergaert en Ferry Saris. Frederik was eerst kunstenaar, maar was ook betrokken bij kunstenaarsinitiatief Lokaal 01 en CIAP in Hasselt. Hij werkte vanaf 2017 tot 2020 voor de galerie van Marion De Cannière. In september 2020 nam Vergaert die galerie van haar over, samen met Ferry Saris. De solo van Mirthe Klück loopt tot 29 november. In de Guest Room is de groepstentoonstelling Grandly Ghostly te zien. Fred&Ferry, Leopoldplaats 12, Antwerpen. fredferry.com @_fredferry_ Waarom moet je ernaartoe? Ballroom Gallery, vlak bij het Brusselse Hotel Astoria, is een voormalig kraakpand dat in het queermilieu bekend was om zijn ballroom dancing. Vandaar de naam. Je ontdekt er jonge kunstenaars en artiesten uit de stal van Base-Alpha Gallery en DMW Gallery: de Antwerpse galerieën van de initiatiefnemers. Wat is er te zien? In de voorste ruimte zijn er solo's te zien van de eigen artiesten. Momenteel zijn dat Caroline Van den Eynden en Conrad Willems, beiden beeldhouwers met architecturale obsessies. In de achterste ruimte doen ze elke maand 'Ballroom Invites': een platform voor pas afgestudeerde kunstenaars, die carte blanche krijgen. Momenteel staat Stijn Stevens centraal. Altijd iets nieuws te ontdekken dus. Wie zit erachter? Bart Vanderbiesen en Ida Wollens hebben beiden een galerie in Antwerpen: Base-Alpha en DMW Gallery. Maar ze spanden samen om in september 2021 in Brussel een extra kunstruimte te openen die ze samen runnen. Zo bereiken ze een nieuw, internationaler publiek. Ballroom Gallery, Koningsstraat 119, Brussel. ballroomgallery.be @ballroomgallerybrussels