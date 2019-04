Duurzaamheid vindt weg naar zwangere vrouwen

Zwanger én een bewuste consument? Dan zal je je misschien wel al eens geërgerd hebben aan de talloze gratis dozen vol stalen en kortingscodes van producten die je eigenlijk niet wil. Een nieuwe doos moet soelaas bieden.

Wie zwanger is, wordt overladen met staaltjes en kortingsbonnen voor allerlei nuttige dingen voor wanneer die ukkepuk er zal zijn. Dat is dan wel een toffe manier om kennis te maken met producten die je nodig zal hebben, maar de bekende ontdekkingsdozen bevatten amper ecologische producten. Aanstaande ouders die bewust kiezen voor duurzame aankopen moeten daardoor doorgaans zelf nog een hele zoektocht ondernemen naar welke luiers, billendoekjes en poepzalf zij het beste vinden.

Daar brengt GreenKit nu verandering in. Vanaf eind april krijgen zwangere vrouwen via hun vroedvrouw een ontdekkingsdoos vol stalen van ecologische producten voor baby en mama. Van voeding tot kleertjes: elke staal en kortingscode zal je op het verantwoorde pad helpen in je zoektocht naar goede producten voor je koter.

Initiatiefneemster Saar Vangeel houdt het niet bij enkel het verspreiden van de doos. Via haar website geeft ze ouders ook allerlei tips en informatie om hun baby groot te brengen op een manier die het milieu zo weinig mogelijk belast. 'Wie duurzamer wil leven met kinderen kan meer doen dan enkel tweedehands kopen,' klinkt het. 'Je moet het gewoon weten.'