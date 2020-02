Jij wil wel meedoen aan Tournée Minérale, maar gaat dat licht aangeschoten gevoel toch missen? Weekend.be komt ter hulp met deze tipsy-simulator.

Jij drinkt meer voor het ontspannen gevoel dat dat met zich meebrengt dan voor de smaak? Dan hebben we hier tien tips voor jou! Wie ze trouw opvolgt, voelt zich gegarandeerd af en toe wat lichter in het hoofd zonder een druppel alcohol aan te raken.

Ik ben vandaag zo vrolijk

Enkele glazen alcohol nemen remmingen weg en kunnen je zorgen even naar de achtergrond verdringen, maar uiteraard heb je geen drank nodig om je vrolijk te voelen. Drie tips die je gelukkiger kunnen maken: ga naar buiten, bedenk enkele dingen waar je dankbaar voor bent - voor éxtra dronken effect kan je die ook uitspreken tegen iedereen die ze wil horen - en heb meer seks. Oké, toegegeven, er is nog niet echt wetenschappelijke consensus over het verband tussen dat laatste en gelukkiger worden, maar geestige bedtaferelen horen nu vaak genoeg bij dronken nachten om in dit lijstje te belanden.

Plezier maken in iets klein

Alles wordt geestiger tijdens een leuk feestje. Het geheim zit 'm op die momenten gelukkig niet in wat je drinkt, maar in het samenzijn en de feeststemming. Simuleer daarom die ongeremde uitbundigheid en organiseer een zotte speeltijd met wat vrienden, je lief of desnoods een voorbijwandelend kind. Haal spelletjes van vroeger uit de kast, zoals tikkertje of vleeshoop, en ga echt voor de overwinning. Wedden dat je je rot amuseert en al de rest even vergeet?

Nein, ich drinke nicht

Straf, hoe jij na enkele glazen vloeiend Duits spreekt en al je aarzelingen in het Frans smelten als sneeuw voor de zon! Helaas ligt aan dat merkwaardige neveneffect van dronkenschap vooral een ongekende zelfoverschatting aan de grondslag, vermengd met minder angst om fouten te maken. Dan leer je die taal maar beter ineens goed, niet? Dat kan met een app als Duolingo, waarmee je bovendien het tipsy kijk-eens-wat-ik-kan-effect behoudt, want je kan gemakkelijk vrienden uitdagen. 34 uur tokkelen zou volgens de ontwikkelaars gelijkstaan aan een universitair semester van een taalcursus. Daar kunnen die dronken avonden nog iets van leren.

Wat vaker instemmen met gekke plannen? Waarom ook niet? © Getty

Tijd om naar huis te gaan

Je kent het wel: je spreekt af om acht uur 's avonds, bestelt enkele drankjes, babbelt wat en wanneer je even later achteloos op je horloge kijkt, zie je dat het al ver na middernacht is. Inderdaad: alcohol knoeit met je perceptie van tijd. Eenzelfde effect kan je krijgen door je diep te concentreren. Schakel stoorzenders zoals telefoons en deurbellen uit en zet je aan een project dat je leuk vindt, maar wel je aandacht vereist. Wat dat is, hangt uiteraard helemaal van jou af. Je kan die staat van tijdloosheid bijvoorbeeld bereiken door te lezen, tuinieren, een pianostuk te studeren, iets te bakken of eindelijk dat fotoalbum samen te stellen.

Doodeerlijk

Soms is er geen enkel bezwaar denkbaar om je diepste geheimen niét te delen met onbekenden die je ontmoet tijdens een avondje op café. Volledig nuchter weet je gelukkig wel dat niet iedereen moet weten dat jij het was die dat virus heeft binnengehaald op het bedrijfsnetwerk door een mail met een schattig hondje in open te klikken. Toch behoefte aan meer eerlijkheid in de wereld? Installeer dan als de wiedeweerga een app als Whisper, waarmee je anoniem je diepste geheimen de wereld in kan sturen.

Awel ja!

Het is opmerkelijk hoeveel goede ideeën andere mensen plots hebben als jij gedronken hebt. Met zoveel mogelijk mensen op een stoel gaan zitten, topplan, toch? Kies tijdens Tournée Minérale ook eens een dag waarop je 'ja' zegt op elk voorstel dat je pad kruist. Wie weet wat voor magische dingen er dan gebeuren. (Toegegeven, je zal je soms ook in de nesten werken. Maar je hebt dan tenminste je nuchtere branie om het op te lossen, iets wat tijdens andere maanden niet altijd gezegd kan worden.)

De grappigste thuis

(Flauwe) mopjes en geestige acties oogsten standaard meer luid gelach wanneer ze goed gemarineerd zijn. En dat is heerlijk, want een uitgebreide lachsessie neemt even al je beslommeringen weg. Gelukkig is er tijdens Tournée Minérale ook zoiets als YouTube. En dan hinten we niet eens per se op al die compilaties van kattenfilmpjes. Je vindt er immers ook sessies 'lachyoga' terug. Of je nu lacht omdat je volledig in de sessie zit of omdat het er toch behoorlijk gestoord uitziet: geestig is het sowieso.

Grote inzichten tijdens de droogte

Soms lijkt het alsof je geen alcohol naar binnen kapt, maar levenswijsheid. Na enkele wijntjes weet je dan plots wat je had moeten zeggen tijdens die ene discussie, wat de meest geniale carrièrezet ooit is of hoe het conflict in het Midden-Oosten ontzenuwd kan worden. Grootste nadeel is helaas dat je geniaal plan de volgende ochtend - áls je het je nog herinnert - vaak veel van zijn glans is verloren. Wil je alles echt eens goed overpeinzen, belangrijke knopen doorhakken of de wereld begrijpen? Dan wacht je vooral veel bezinningswerk. Voor sommige mensen werkt meditatie goed, anderen zijn gebaat bij het oplijsten van voor- en nadelen of mogelijke gevolgen van keuzes, nog anderen verzamelen het liefst zoveel mogelijk gelijkaardige ervaringen om daarna hun eigen mening te vormen.

Baby make your move

En wánneer schrijf jij je in voor So You Think You Can Dance? Juist ja, zoals jij danst met enkele pinten achter de kiezen, zo danst er niemand. Of dat een goede zaak is of niet, laten we volledig over aan jou, maar wat wel zeker is, is dat je ook kan dansen zonder alcohol. Meer zelfs: het is ten zeerste aangeraden! Want bewegen maakt gelukkig en dansen kan je overal. Lijken je moves nuchter toch niet zo vlot als je je herinnerde? Niemand die daarop let als je in de keuken staat te shaken!

Remmingen overboord

Als je aangeschoten bent, heb je het veel te druk met praten, moppen tappen en dansen om lang stil te staan bij hoe dat allemaal overkomt op andere mensen. Remmingen die je in het dagelijkse leven misschien hebt, vallen weg met een glaasje op. Wil jij ook nuchter spontaner uit de hoek komen? Knoop dan in je oren dat je geen invloed hebt op wat mensen van je denken. Hoezeer je je ook confirmeert aan wat je gelooft dat nodig is, er zullen altijd oordelen zijn. Laat het los en doe lekker wat je hart je ingeeft. Wat ons betreft, is dat een klein dansje op tafel. Het zal saaie vergaderingen op het werk alleszins een pak levendiger maken.

Een ex sturen of ander drama veroorzaken

Of toch maar niet. Durf er gerust ook van te genieten dat je niet dronken bent en al je beslissingen weloverwogen kan maken. Ook zonder alcohol valt er genoeg te lachen en te ontdekken.

