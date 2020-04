De buurjongen die boodschappen doet, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeur of de kat die kopjes geeft, in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis in hun ogen een welgemeende merci verdient. Vandaag bedanken Dieter Salden (44) en Katleen Eggermont (45) hun personeel in de Carrefour Markets van Marke en De Panne.

Toen op 17 maart de lockdown light aankondigd werd, beseften wij dat het geen gewone dagen zouden worden in onze winkels. Plots moesten we ons helemaal anders organiseren, karren ontsmetten, klanten tellen, leveringen uitzetten die een veelvoud waren van anders... Het was alle hens aan dek, maar ons personeel en de mensen van de Buurtslagers die in onze zaken werken geven echt het beste van zichzelf. In het West-Vlaams hebben we een geweldig woord: 'trunten'. Het betekent zo veel als zagen en flauw doen.

Ook niet toen de scholen dichtgingen of toen ze hoorden dat er een Colruyt-collega overleden was. Natuurlijk is er angst. Er passeren hier dagelijks honderden klanten. Dat zijn dus honderden potentiële blootstellingen aan de coronabesmetting. Een van onze kassiersters heeft een kindje met astma. We hebben haar aangeboden om een oplossing te zoeken, maar ze wil liever komen werken. Ze is uiteraard heel voorzichtig, draagt soms een dubbel mondmasker en ontsmet na elke klant haar loopband. Want vergeet niet, elk van ons kan zijn gezin besmetten. Natuurlijk nemen we onze voorzorgen: handschoenen, mondmaskers, plexi-schermen, en het nodige ontsmettingsmateriaal overal. Maar ook al zijn ze bang, ze doen hun job uitstekend.

Hoewel hamsteren nergens voor nodig was, gebeurde het toch. Met het onvermijdelijke gevolg dat er dan alsnog producten uit stock waren. Onze mensen antwoorden met engelengeduld op de vragen die ze daarover krijgen. En toen we een dag of twee lang overspoeld werden door Franse klanten op zoek naar sigaretten en alcohol, bleven ze de rust zelve.

Dat brengt mij erbij om ook onze klanten te bedanken. Zowel in Marke als De Panne konden wij rekenen op heel veel begrip. Bij ons in elk geval geen vechtpartijen om wc-rollen of klanten die moeilijk deden omdat ze zich aan onze nieuwe huisregels moesten houden.

Wil jij zelf collega's, vrienden, verplegers, buren, personeel of de bakker om de hoek in de bloemetjes zetten op Weekend.be? Zet op mail wie je waarom wil bedanken naar bedankt@weekend.be en wij doen de rest.

Toen op 17 maart de lockdown light aankondigd werd, beseften wij dat het geen gewone dagen zouden worden in onze winkels. Plots moesten we ons helemaal anders organiseren, karren ontsmetten, klanten tellen, leveringen uitzetten die een veelvoud waren van anders... Het was alle hens aan dek, maar ons personeel en de mensen van de Buurtslagers die in onze zaken werken geven echt het beste van zichzelf. In het West-Vlaams hebben we een geweldig woord: 'trunten'. Het betekent zo veel als zagen en flauw doen. Ook niet toen de scholen dichtgingen of toen ze hoorden dat er een Colruyt-collega overleden was. Natuurlijk is er angst. Er passeren hier dagelijks honderden klanten. Dat zijn dus honderden potentiële blootstellingen aan de coronabesmetting. Een van onze kassiersters heeft een kindje met astma. We hebben haar aangeboden om een oplossing te zoeken, maar ze wil liever komen werken. Ze is uiteraard heel voorzichtig, draagt soms een dubbel mondmasker en ontsmet na elke klant haar loopband. Want vergeet niet, elk van ons kan zijn gezin besmetten. Natuurlijk nemen we onze voorzorgen: handschoenen, mondmaskers, plexi-schermen, en het nodige ontsmettingsmateriaal overal. Maar ook al zijn ze bang, ze doen hun job uitstekend.Hoewel hamsteren nergens voor nodig was, gebeurde het toch. Met het onvermijdelijke gevolg dat er dan alsnog producten uit stock waren. Onze mensen antwoorden met engelengeduld op de vragen die ze daarover krijgen. En toen we een dag of twee lang overspoeld werden door Franse klanten op zoek naar sigaretten en alcohol, bleven ze de rust zelve. Dat brengt mij erbij om ook onze klanten te bedanken. Zowel in Marke als De Panne konden wij rekenen op heel veel begrip. Bij ons in elk geval geen vechtpartijen om wc-rollen of klanten die moeilijk deden omdat ze zich aan onze nieuwe huisregels moesten houden.