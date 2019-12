Aan nieuwe trends geen gebrek in 2019. Ook op het internet volgende de memes en hashtags elkaar op.

Het wereldei

Op 4 januari plaatst het anonieme Instagramaccount @world_ record_egg zijn eerste post: een foto van een eenvoudig ei, tegen een witte achtergrond. Het onderschrift bij het beeld:'Let's set a world record together and get the most liked photo on Instagram.'Het wereldrecord staat op dat moment op naam van Kylie Jenner, die 18,4 miljoen likes kreeg voor de eerste foto van haar dochter Stormi. Amper tien dagen na de oproep verbetert het ei dat wereldrecord. In een interview metThe New York Times vertelt bedenker Chris Godfrey achteraf dat hij benieuwd was of iets simpels als een ei het Instagramrecord kon breken. Waarom een ei? "Een ei heeft geen geslacht, ras of religie. Een ei is een ei, het is universeel", zegt Godfrey.

© GettyImages

#januhairy

De Britse dramastudente Laura Jackson roept op om in januari je oksel-, been- en ander haar gewoon te laten staan, omdat het nu eenmaal natuurlijk is en schoonheidsidealen ons alleen maar beperken. Foto's worden bij bosjes gepost met de hashtag #januhairy.

Met de steun van Leo

Op 2 februari kregen de Belgische klimaatjongeren steun uit onverwachte hoek. Acteur Leonardo DiCaprio deelde via zijn Instagram foto's van de vierde klimaatmars, met een onderschrift uitThe Guardian: "Duizenden Belgische tieners namen donderdag net als de voorbije weken opnieuw deel aan een nieuwe studentenactie voor het klimaat. Ongeveer 30.000 scholieren, onder wie ook leerlingen uit het basisonderwijs, zouden gespijbeld hebben voor betogingen in Brussel, Luik en Leuven. Enkele kinderen betoogden ook op de stoep van de Belgische milieuminister. 3000 academici en wetenschappers hebben hun steun al uitgesproken voor de protesten en geven de jongeren absoluut gelijk." DiCaprio heeft net geen 40 miljoen volgers op Instagram. Deze post werd meer dan een miljoen keer geliket.

© Belga

TikTok-tip

De Belgische jeugd is in de ban van TikTok, de app van Chinese makelij waarmee ze video's van niet meer dan een minuut kunnen maken en posten. Het gros van de content op het platform komt van jongeren. Ze filmen zichzelf terwijl ze dansen of een muziekfragment playbacken. Vooral de challenges, waarbij je wordt uitgedaagd door andere gebruikers of TikTok zelf om een uitdaging aan te gaan, zijn bijzonder populair. TikTok heeft wereldwijd meer dan 700 miljoen gebruikers en is een van de meest gedownloade apps van het jaar. De app is echter niet zonder gevaar. De politie waarschuwt voor het risico op haatboodschappen en cyberpesten, maar ook op dubieuze voorstellen.

'Spaghetti alla bolognese bestaat niet'

Virginio Merola, de burgemeester van Bologna, trekt op Twitter en in interviews aan de alarmbel: het wereldberoemde gerecht is een buitenlandse creatie en heeft niets te maken met de tagliatelle al ragù bolognese uit zijn stad. "We staan liever bekend om de kwaliteit van onze eigen culinaire tradities", aldus Merola.

© GettyImages

Beeldspraak

Unicode Consortium voegt dit jaar 230 emoji's toe aan onze digitale beeldtaal. Als een reflectie van onze tijd zijn ze hoopgevend: zo is er voor het eerst een koppel van hetzelfde geslacht dat handen vasthoudt. Ook een persoon in een rolstoel wijst op meer diversiteit. Voor wie mee wil zijn met de hypes zijn emoji's niet ideaal. Wie wil er nu nog een flamingo sturen?

#phubbing

Samentrekking vanphoneensnubbing.Wanneer je liever naar je smartphone kijkt dan aandacht te schenken aan de persoon met wie je fysiek tijd doorbrengt. Psychologen hebben er nu een term op geplakt, aangezien het niet alleen lomp en grof is, maar ook je relaties grondig schaadt.

#MidtownUniform

Wall Street en Silicon Valley zitten in zak en as nadat het Amerikaanse outdoormerk Patagonia aankondigt alleen nog fleecevesten met bedrijfslogo's te maken voor milieubewuste en sociaal verantwoordelijke ondernemingen.

#notallstomachsarewashboards

"Nee, ik ben niet zwanger. Ik had gewoon mijn maandstonden en mijn buik was opgeblazen. #notallstomachsarewashboards." Dat tweet de Ierse actrice Caitriona Balfe, bekend van de serie Outlander, nadat er een foto van haar verschenen is met een buikje en heel wat mensen het gepast vonden om haar te vragen of ze in verwachting was.

© GettyImages

#kutoo

Met #kutoo (een samentrekking van kutsu 'schoenen' en kutsuu 'pijn', en verwijzend naar #metoo) eisen Japanse vrouwen het recht op om op platte schoenen te komen werken. 19.000 vrouwen ondertekenen de petitie om wetgeving die vrouwen verplicht om hoge hakken te dragen op de werkvloer te verbieden. Maar nee, zo oordeelt de Japanse minister van Werk: hoge hakken op de werkvloer zijn wel degelijk noodzakelijk.

Hoe zou het nog zijn met... Bookaroo?

5 juli. Das Mag-uitgevers Toine Donk en Daniël van der Meer lanceren een nieuw initiatief: Bookaroo. De Nederlandse webshop vertegenwoordigt de onafhankelijke boekhandel en gaat de strijd aan met de bol.coms van deze wereld. Bestelde boeken worden immers aan huis geleverd door nabijgelegen winkels. In twee weken tijd verkoopt het platform tienduizend boeken. Een halfjaar later kondigen Donk en van der Meer aan dat het project niet houdbaar is. "Als je niet voortdurend campagne kunt voeren om mensen naar je site te trekken, ben je weg", klinkt het. Bookaroo gaat op in Bazarow, een initiatief dat in de eerste plaats schrijvers en vertalers meer aan hun boeken wil laten verdienen.

Beter dan blokken

Wat er allemaal in een brandweerwagen aanwezig is? Dankzij de #TetrisChallenge tonen hulpdiensten wereldwijd op sociale media wat er bij een interventie komt kijken. Voor de foto wordt het aanwezige materiaal met geometrische precisie tentoongesteld zoals in het bekende spelletje. Veel leuker om naar te kijken dan Ben Crabbé, niet?

© GF

Hotgirl Summer

De enige vereiste om deze hashtag te gebruiken:unapologeticallyjezelf zijn en plezier hebben. Dat is de boodschap van de Amerikaanse rapster Megan Thee Stallion en haar hitnummerHot Girl Summer. Of in de woorden van la Stallion:"It's not giving a damn about what nobody got to say about it."Eigenheid is sexy, luidt de boodschap. Deze zomer ben jij verantwoordelijk voor je eigen geluk en baas over eigen hashtag.

#metutu

Dan mag een jongen al eens op balletles, wordt hij uitgelachen in de populaire talkshow Good Morning America. Gelukkig laat de balletwereld de Britse prins George (6) niet aan zijn lot over: honderden dansers draaien uit protest pirouettes op Times Square, en op de sociale media gaan #metutu en #boysdancetoo viraal.

Snelste miljoen

Jennifer Aniston zet haar eerste stapjes op Instagram en dat doet het internet daveren. In amper vijf uur tijd volgt een miljoen mensen haar - het snelste miljoen volgers ooit, ondertussen zit ze aan meer dan 20 miljoen. En met haar eerste post - een foto van een etentje met de andere 'Friends' (And now we're Instagram Friends too)- verzamelde ze in een mum van tijd meer dan 15 miljoen hartjes. De rest van het jaar staat in het teken van slechts één vraag: komt die reünie er nu of niet?

Meme-toerisme

Sinds de filmThe Jokeroverspoelen Instagrammers de voordien door toeristen gemeden Bronx. Allemaal willen ze de ondertussen iconische scène naspelen, en Joaquin Phoenix' demonische dansje als The Joker imiteren op de trappen die Shakespeare Avenue met Anderson Avenue verbinden - tegenwoordig beter bekend alsThe Joker Stairs. Meme-toerisme is geboren.

VSCO-girls

Wie denkt dat het op Instagram alleen om glamoureuze beelden draait, is geen tiener anno 2019. Want het zijn de VSCO-girls (spreekt uit visco) die vandaag de meeste likes krijgen. Je herkent hen aan hun oversized kleren, bescheiden make-up, scrunchies, een stevig milieubewustzijn en Crocs of Birkenstocks. En als ze iets geweldig, verrassend of gewoon mooi vinden, is het sksksk. Dat schijnt het geluid te zijn van iemand die enthousiast op zijn toetsenbord typt.